Afganistan'da Hindistan konsolosluğuna intihar saldırısı

Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde Hindistan Konsolosluğu'nu hedef alan intihar saldırısında en az dokuz sivil öldü.

Polisin açıklamasına göre üç intihar eylemcisi üzerlerindeki patlayıcıları binanın önündeki bariyerlede ateşledi.

Sabah saatlerinde meydana gelen patlamadan sonra bir saat kadar silah sesi duyuldu.

Kurbanların çoğu çocuk

Kurbanların çoğu konsolosuluğun yakınındaki bir camiye giden kişilerdi. Hintli yetkililer, saldırıda ölen ya da yaralanan Hindistan vatandaşı olmadığını açıkladı.

23 kişinin yaralandığı saldırının kurbanları arasında çok sayıda çocuk bulunuyor.

Nangarhar vilayeti Polis Müdür Yardımcısı Masum Han Haşimi, eylemcilerin Hindistan Konsolosluğu'na saldırma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Haşimiye göre polis, barikatta içinde bulundukları araçtan inen iki intihar eylemcisine dışarı çıkar çıkmaz ateş açtı.

Araçtaki eylemcinin de daha sonra üzerindeki patlayıcıları ateşlediği belirtiliyor.

Patlama çevredeki dükkanlara ağır hasar verdi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Taliban kentte sık sık saldırı düzenliyor. Geçen yıl havaalanına da bombalı saldırı düzenlenmişti.

Fakat Taliban sözcüsü Cumartesi günkü saldırıyla ilgileri olmadığını söyledi.

Afganistan'da Hindistan temsilcilikleri daha önce de saldırıya hedef olmuştu.

2008 ve 2009'da Kabil'deki Hindistan Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırılarda onlarca kişi ölmüştü.