İran: Ruhani'den 'ılımlı yönetim' sözü

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, parlamentoda düzenlenen törenle yemin etti, tüm İranlıları temsil edecek bir "aklıselim ve umut" hükümeti sözü verdi.

Ruhani konuşmasında yönetiminde hoşgörüye dayalı bir ılımlılığın hakim olacağı vaadinde bulundu ve ülkesine yönelik uluslararası yaptırımları eleştirdi.

Hasan Ruhani, "Uygun karşılığı istiyorsanız, yaptırım diliyle değil, saygı diliyle konuşmalısınız" dedi.

'Kadın haklarını ilerleteceğiz'

Altı hafta önce seçilen Ruhani Cumartesi günü görevi Mahmud Ahmedinejad'dan devralmıştı.

Cumhurbaşkanlığına seçilmesi sürpriz olarak değerlendirilen Ruhani, Ahmedinejad'a göre daha ılımlı mesajlar vererek reform yanlılarının desteğini kazanmıştı.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

Ruhani 50 yakın ülkenin temsilcilerinin katıldığı törende, "Tüm oy kullananlar, bana oy verenler, başkalarına oy verenler ya da hiç oy kullanmayanlar hepiniz İran vatandaşısınız ve vatandaşlık haklarınız var. İnsanlar ılımlılık ve umuda oy verdi" dedi.

Dışişleir bakanı Kadın ve hak özgürlüklerini ilerletme sözü veren Ruhani, devletin insanların hayatlarına müdahalesini azaltacağı vaadinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı enflasyonun yüzde 40 civarında seyrettiği ülkede zor durumdaki ekonomiyi düzeltmek için çaba harcayacağını vurguladı.

Ruhani daha sonra parlamentoya onay için bakanlar kurulu listesini sundu.

64 Hasan Ruhani, dışişleri bakanlığına eski Birleşmiş Milletler temsilcisi Muhammed Cevad Zarif'i önerdi.

Ruhani kimdir?

Meclis Başkan Yardımcılığı ve Hamaney'in Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki temsilciliğini yapan Ruhani, Avrupa Birliği'yle yürütülen nükleer müzakerelerde İran heyetine başkanlık etti.

Düzenin Yararını Teşhis Heyeti'ne bağlı Araştırma Merkezi'nin başkanlığını da yürüten Ruhani, Mahmud Ahmedinejad'ı fevri açıklamalar yaparak İran'a büyük zarar vermekle suçlamıştı.

1999'da reformcu bir gazetenin kapatılmasını protesto için öğrencilerin yaptığı eylemler sırasında son derece sert bir yaklaşım sergileyen Ruhani, sabotaj ve devlet malına zarar vermekten suçlu bulunanların idam edileceğini açıklamıştı.

Ancak Ruhani 2009 seçimlerinden sonra yapılan protestolara destek verdi, hükümeti halkın barışçıl gösteri yapmak hakkını sınırladığı için eleştirdi. Ruhani iyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça biliyor ve hukuk doktorası var.