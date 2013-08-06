Akdoğan: Ergenekon tarihi hesaplaşma

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi konulardaki Başdanışmanı Yalçın Akdoğan Ergenekon Davasını 'Cumhuriyet tarihinin en büyük hukuki hesaplaşması' diye tanımladı.

AKP Ankara Milletvekili de olan Yalçın Akdoğan Ergenekon davası için "Cumhuriyet tarihinin en büyük hukuki hesaplaşmasının adıdır" dedi.

Akdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda 'Ergenekon davası, Cumhuriyet tarihinin en büyük hukuki hesaplaşmasının adıdır. Bu dava 27 Mayıs’tan, 12 Mart’tan, 12 Eylül’den, 28 Şubat’tan, 27 Nisan’dan süzülüp gelen bir müdahale ruhundan hesap sorulmasıdır. Ergenekon davası Türk demokrasisinin geleceği açısından önemli bir dönüm noktasıdır." dedi.

'Vesayetçi anlayış tasfiye ediliyor'

Akdoğan ayrıca, "Ergenekon davasıyla sadece illegal bir girişimden hesap sorulmuyor, aynı zamanda devlet içine çöreklenen vesayetçi anlayış tasfiye ediliyor. Darbe teşebbüsü iddialarının yargı konusu olması ve cezalandırılması tarihi bir olaydır ve Türkiye bunu başarmıştır." ifadelerini kullandı.