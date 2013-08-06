Washington Post satışı: Yeni medya-eski medya savaşı

İnternetten alışveriş yapma sitesi Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un Washington Post gazetesini satın almak için ödeyeceği 250 milyon doların oldukça fazla olduğu söyleniyor.

Bununla birlikte bu meblağın, yeni medya dünyasında harcanan paralarla kıyaslandığında çok da büyük olmadığı konuşuluyor.

Forbes Dergisi'nin dünyanın en zenginleri listesinde 19uncu sırada yer alan Jeff Bezos'un gazete için ödeyeceği meblağın, gelirinin oldukça küçük bir kısmı olduğu da tartışılanlar arasında.

Yeni medya daha pahalı

Geçtiğimiz yıl, Facebook'un hisselerinin bir kısmı ilk kez satışa çıktığında, sosyal paylaşım sitesinin değerinin 100 milyar doların üzerinde olduğu konuşulmuştu.

Nisan 2012'de ise Facebook, sadece fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'ı satın almak için 1 milyar dolar ödedi.

Peki yeni ve eski medyanın değerlerindeki bu farkın gözle görülür biçimde açılmasının sebebi ne?

BBC'ye değerlendirme yapan Kent Üniversitesi'nde gazetecilik profesörü Tim Luckhurst, "Son yüz yılda gazete çıkarmak para basmanın kolay yollarından biriydi. Aynı kelimeleri okurlara ve reklam verenlere tekrar tekrar satabiliyordunuz" diyor.

Luckhurst, son 20 yılda okurlar ve reklam verenlerin 'eriyip gittiğini' dile getiriyor.

Washington Post'un 2002'de 770 bin civarında olan hafta içi tirajının, son zamanlarda 475 bine kadar gerilediği ifade ediliyor.

'İyi gazeteciliğin bedeli'

Satışlardaki düşüşe rağmen, büyük gazetelerin fiyatlarının, Huffington Post veya Politico gibi yeni medya şirketlerinin sunduğu hizmetten daha pahalı olduğu söyleniyor.

Bunun sebebi olarak ise Washington Post gibi gazetelerin, büyük hikayeler veya haberler çıkarabilmek için harcadıkları araştırma giderlerinin yüksek oluşu gösteriliyor.

Kent Üniversitesi'nden gazetecilik profesörü Roy Greenslade bu durumu şöyle açıklıyor: "İyi gazeteciliğin bir bedeli vardır. Gazeteler hikayelerin peşinden koşacak muhabirlere ihtiyaç duyarlar. Bir haberin peşinden koşmak bazen ayları alır ve hiçbir sonuç alınamadığı olur."

Bununla birlikte Bezos'a ait hale gelecek Washington Post'un, sürdürmekte olduğu gazetecilik çizgisinden sapması beklenmiyor.

Tim Luckhurst'a göre Washington Post'un "kaliteli gazeteciliği önemseyen iyi bir iş adamına" ihtiyacı vardı.