'Aşk Gemisi'nin son durağı Türkiye

70'ler ve 80'lerde yayınlanan Amerika yapımı 'Aşk Gemisi' (The Love Boat) dizisinin ünlü yolcu gemisi son seferini tamamladı.

Dizinin çekildiği yıllarda Pacific Princess ismini alan MS Pacific gemisi son seferini sökülmek üzere Türkiye'de Aliağa'da bulunan bir tersaneye yaptı.

Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği'nden Ersin Çeviker "Gemi, hayatı boyunca birçok kez değişim geçirdi. Beş yıl önce hizmetten alındığından şimdi onarılıp yenileştirilmesi çok pahalı olacaktı." dedi.

13,500 ton ağırlığındaki ve 171 metre uzunluğundaki gemi metal ve yedek parçalara ayrılacak.

Başrolde olduğu dizi milyonlarca kişi tarafından izlenmekteydi.

Dizi, gemideki yolcuların ve mürettebatın aşk hayatlarını konu alıyordu.