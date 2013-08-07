Uçak ineğe çarptı, pistten çıktı

Endonezya'da bir yolcu uçağı bir ineğe çarptıktan sonra pistten çıkıp tarlaya girdi.

Lion Air Havayolu'na ait 110 kişi taşıyan uçak, Sulavesi adasında bulunan Jalaluddin havalimanına inişe geçtiği sırada piste çıkan bir ineğe çarptı.

Olayda yaralanan olmazken inek uçağın tekerinin altında ezilerek öldü.

Resmi haber ajansı Antara'ya konuşan pilot Iwan Permadi "yanık et" kokusu aldığını söyledi.

Başta uçağın önüne köpeklerin çıktığını zannettiğini belirten Permadi, "daha sonra bunların pistte yürüyen üç inek olduğunu fark ettiğini" açıkladı.

AFP haber ajansına konuşan ulaşım bakanlığı sözcüsü Bambang Ervan, tüm yolcuların güvenli biçimde tahliye edildiğini açıkladı.

Olaydan sonra havalimanının kapatılması yolcuların Ramazan Bayramı yolculuk planlarını etkiledi.

Jalaluddin Havalimanı'nda uçuşlar şimdi yeniden gerçekleştiriliyor.