Toplu taşımacılıkta yeni rüya: Hyperloop

Amerikalı ünlü girişimci Elon Musk, sese yakın hızda ilerleyen ulaştırma sistemi "Hyperloop" projesini lamuoyuna açıkladı.

Los Angeles ile San Francisco arasında işlemesi öngörülen Hyperloop, günün birinde gerçekleşecek olursa, Kaliforniya eyaletinin iki kenti arasındaki yolculuk 30 dakika kadar sürecek.

SpaceX, Tesla ve PayPal'ın yaratıcısı Elon Musk, upuzun bir tübün içinde, yastık işlevi görecek hava tabakası üzerinde, çok büyük hızla ilerleyecek kapsüllerle ulaşımı düşlüyor.

Ancak Musk, şu anda çok meşgul olduğunu ve Hyperloop projesini kendisinin gerçekleştiremeyeceğini belirtiyor.

Kağıt üzerinde projesini anlatan Elon Musk, güneş enerjisiyle işleyecek olan bu sistemin, Los Angeles ve San Francisco arasında halen geliştirilmekte olan hızlı tren projesinden daha hızlı, daha güvenli, daha ucuz ve daha başarılı olacağını savundu.

Musk, "Tabii aslında ışınlanmayı gerçekleştirebilsek müthiş birşey olurdu ama, bunu yapamadığımıza göre, son derece hızlı bir ulaştırma sistemi yaratmanın tek yolu, yerin üzerinde veya altında, özel koşullara sahip bir tüp inşasından geçiyor. dedi.

Musk'ın, birbirlerinden 610 km. mesafedeki Los Angeles ve San Francisco kentleri arasında kurulmasını öngördüğü ulaştırma sistemi, 6 milyar dolara mal olacak.

Yolcu kapsüllerinin 30 saniyede bir yola çıkabileceği, otomobil de taşıyabileceği ve saatte 1220 km. hızla yol alabileceği belirtildi.

20 dolara yolculuk

Musk, "Hyperloop" kabinlerinde seyahat edecek yolcuların, yer çekiminin etkisi bakımından kendilerini hızlı trenden çok uçakta gibi hissedeceklerini söylüyor.

Telekonferansla basın toplantısına katılan Musk, halen ticari uzay yolculuğu projesi SpaceX ile meşgul olduğundan, Hyperloop projesinin ilk örneğini hemen hazırlayamayacağını belirtti.

Tanıtım modelinin 4 yıl içinde tamamlanabileceğini kaydeden Musk, bu tür ulaşım sisteminin 1500 kilometreden yakın kentler arasında en iyi sonucu vereceğini, bundan daha uzak kentler arasında ise, sesten hızlı hava ulaşımının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Musk, kısa mesafelerde Hyperloop sisteminin uçaktan daha hızlı olacağını, zira uçağın yükselmesi ve alçalması sırasında kaybedilen zamanın kazanılacağını vurguluyor.

Musk, San Francisco-Los Angeles hattının mevcut Kaliforniya otoyolu boyunca uzanabileceğini ve böylece toprak hakları konusunda çok az sorun ve engelle karşılaşılacağını da kaydetti.

Hyperloop hattının depremlere dayanıklı şekilde tasarlanabileceğini de vurgulayan Elon Musk'a göre böyle bir yolculuğun maliyeti bugünün fiyatlarıyla yalnızca 20 dolar olacak.