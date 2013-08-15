Merkel seçim kampanyasını başlattı

Almanya Başbakanı Angela Merkel seçim kampanyasını başlatırken "kendi yönetimi altında ekonominin güven altında olduğunu" söyledi.

"Birlikte, Başarıya" sloganı altında, Frankfurt yakınlarındaki ortaçağ kasabası Seligenstadt'da 1000 kadar taraftarına seslenen Merkel, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller'in daha yüksek gelirlilerden alınan vergileri artırma planlarını eleştirdi.

Merkel, "birisi başarılı olur olmaz, ilk işleri, bu kişiden ne kadar faydalanabiliriz demek oluyor." şeklinde konuştu.

Yeşiller Partisi'nin 'kafeteryalarda haftada bir gün etli yemekler çıkarılmaması' önerisi ile alay eden Angela Merkel, "Sizler ve hayatınız için ne daha çok önem taşıyor? Birisinin size 'Perşembe günleri et yememelisiniz' demesi mi, yoksa benim, başbakan olarak 5 milyon değil, sadece 3 milyon işsiz olduğunu söylemem mi?" diye sordu.

İzlediği ve Güney Avrupa ülkelerinde kendisine karşı büyük bir tepki uyanmasına yol açan mali öğretiye de değinen Angela Merkel, "Borçlar çok fazla yükselince ne olduğunu Avrupa'da gördük. Borç parayla ekonomik büyüme olmaz!" dedi.

Alman ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde % 0,7 oranında büyümesi, Merkel'in üçüncü dönem iktidarda kalabilmesi için elini güçlendiriyor.

Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar ve Bavyeralı müttefikleri kamuoyu yoklamalarında büyük oranda önde gidiyor. Forsa enstitüsünün yaptığı yoklamaya göre, muhafazakâr CDU-CSU grubu % 40 destekle önde giderken, merkez sol Sosyal Demokratlar % 23'le ikinci, SPD'nin kampanya müttefiki Yeşiller ise % 13'le üçüncü sırada yer alıyor.

Almanya seçimleri 22 Eylül'de yapılacak. Merkel'in seçim kampanyası seçime kadar 60'a yakın etkinlik ve miting içeriyor.