Erdoğan: BM'de aynaya bakacak yüz kalmadı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da yaşananları kınamadığı için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın "aynaya bakacak yüzü" olmadığını söyledi.

Bursa'daki bir mitingde konuşan Erdoğan, "Suriye'de de Mısır'da da camilerimizi yaktılar, yıktılar. Ha Beşar (Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad), ha Sisi…(Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi) Bunların birbirinden farkı yok." dedi. Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümler şöyle: "Şu anda Mısır'da devlet terörü icra edilmektedir. Mısır'da 2 ayrı tablo var, bir tablo firavunun izinden gidenler, bir tablo Musa'nın izinden gidenler. Tarih bunu böyle yazacak."

'Mısır'da Gezi medyası var'

"İbadethanelere, camilere, kiliselere yapılan saldırıları da şiddetle kınıyorum. Ama oyuna bakın, şu anda Müslüman Kardeşler kiliseleri koruma altına alıyor ve malum uluslararası medya, hani 'Gezi medyası' vardı ya Türkiye'de ve dünyada, aynı orada ne varsa burada da onlar var. Bunlar şimdi 'Müslüman Kardeşler 30 tane kilise yaktı' diyorlar." "Mısır'da adalet isteyen insanlara kurşun yağdırılırken susan, susarak onaylayan, susarak teşvik edenler, vicdanlarıyla yüzleşmeyecek kadar o kanın içine batmıştır. Bugün Mısır'da demokrasinin katline seyirci kalanlar, yarın çıkıp da hiç kimseye demokrasi dersi veremezler. Türkiye de sussun istiyorlar, Türkiye de Mısır'a sırtını dönsün istiyorlar."