Prenses Diana'nın ölümüne ilişkin yeni bulgular var

İngiltere Metropolitan Polisi (Londra emniyeti), 1997’de Paris’te hayatını kaybeden Prenses Diana ve Dodi El Fayed’in ölümüne ilişkin ortaya çıkan yeni bulguları araştırdığını duyurdu.

İngiltere Polis Teşkilatı Scotland Yard, yeni bilgilerin “detaylı incelendiğini” ve “geçerliliği ile doğruluk derecesinin” değerlendirmeye alındığını belirtti.

Polis Teşkilatı, bu değerlendirmenin 1997’de Paris’te trafik kazasında ölen çiftin ölümlerinin “tekrar soruşturulduğu anlamına gelmediğini” ekledi.

Prenses Diana ve Dodi el Fayed’in ölümlerine ilişkin 2008 yılında yürütülen bir soruşturma, ölüm sebebinin büyük oranda şoförün “dikkatsizliğinden ve ihmâlinden” kaynakladığını ortaya koymuştu.

Metropolitan Polisi, yeni bulguların Özel Suç ve Operasyonlar yetkilileri tarafından araştırılacağını belirtti.

Açıklamada, ölümlerin Londra’da Kraliyet Mahkemesi tarafından soruşturulup incelendiği de ifade edildi.

İngiltere’de Pazar günü yayımlanan gazeteler, polisin eline geçen istihbaratın bir ordu mensubu tarafından sızdırıldığını ve ordunun da ölümlerde parmağının olduğunu öne sürüyor.

Metropolitan Polis sözcüsü, değerlendirmeye aldıkları istihbaratın kaynağı hakkında konuşmayacaklarını söyledi.

Kraliyet ailesi sözcüsü de, olayla ilgili Prenses Diana’nın oğulları Prens William ve Prens Harry’den herhangi bir açıklama gelmeyeceğini belirtti.

'Soruşturma sonucunu görmek ilginç olacak'

El Fayed’in sözcüsü de bir yorum yapmayacağını ama “sonucu görmenin ilginç olacağını” söyledi. Sözcü, yeni istihbaratın dikkatle inceleneceği konusunda polise güveninin tam olduğunu ekledi.

İngiltere Polis Teşkilatı Scotland Yard, yeni araştırmanın, Prenses Diana ve erkek arkadaşı El Fayed’in cinayete kurban gittiklerine ilişkin iddiaların incelendiği Paget Operasyonu adlı soruşturma kapsamında yürütülmediğini ifade etti.

Çiftin cinayete kurban gittiği iddiaları Dodi el Fayed’in babası ve Harrods mağazalarının eski sahibi Muhammed el Fayed tarafından ortaya atılmıştı.

Paget Operasyonu, 2006 yılının Aralık ayında yayımlanan raporunda cinayet iddialarına ilişkin hiçbir kanıt bulunmadığını belirtip ölümle ilgili komplo teorilerini çürütmüştü.

Paget Operasyonu, 1999’da Fransız yetkililerin yürüttüğü soruşturma gibi, kaza yapan aracın şoförü Henri Paul’ün ‘sarhoş olduğu ve hız limitini aştığı’ sonucuna varmıştı.

Galler Prensi’nin eski eşi ve Prens William ile Prens Harry’nin annesi Prenses Diana, hayatını kaybettiğinde 36, el Fayed ise 42 yaşındaydı.

Çiftin kiraladığı Mercedes marka aracın şoförü Paul, Paris’in Alma Köprüsü altındaki tünelde kaza yaptı.

Çift, Ritz Oteli’nden ayrıldıktan sonra motosikletli magazin muhabirleri ‘paparazzileriler’ tarafından takip edilmiş bunun üzerine hız yapan araç tünelde kaza yapmıştı. Kazadan sağ kurtulan tek kişi el Fayed’in koruması Trevor Rees-Jones oldu.

Kaza sonrası yapılan soruşturmalar, çiftin şoförün ihmali ve paparazziler yüzünden öldüğü sonucuna vardı.

Soruşturma jürisi, paparazzinin takibi, şoför Paul’ün sarhoş olması ve emniyet kemerlerinin bağlı olmamasının da ölüme sebebiyet verdiğini söyledi.

Yaklaşık üç ay süren soruşturmalar kapsamında 250 tanık dinlendi.

Soruşturmaların maliyetinin 4.5 milyon sterlin olduğu, Metropolitan Polisi’nin soruşturma maliyenin de 8 milyon sterlini bulduğu belirtiliyor.