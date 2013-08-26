ABD: Suriye'de kimyasal saldırı inkar edilemez

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye hükümetini kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçladı.

Kerry, söz konusu saldırıya ait olduğu belirtilen görüntülerin "gerçek, inandırıcı ve inkar edilemez" olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, Başkan Barack Obama'nın bu saldırıya karşılık vermeyi düşündüğünü açıkladı.

Kerry, "ahlaka aykırı" dediği bu saldırıya ilgili bilgileri önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.

BM konvoyuna saldırı

Bu arada, Birleşmiş Milletler Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarını araştırmak üzere yola çıkan denetçiler konvoyuna ateş açılmasına tepki gösterdi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, denetçi heyetinden benzer bir olay yaşanmaması için Suriye hükümeti nezdinde "güçlü bir şekilde şikayette bulunmasını" istediğini söyledi.

Rusya'dan Batı'ya uyarı

Rusya da, Batılı ülkeleri Suriye'ye askeri müdahale konusunda uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler kararı olmadan Suriye'ye girişilecek bir müdahaleyle "uluslararası hukukun ağır bir şekilde çiğneneceğini" söyledi.

Lavrov, "kırmızı çizginin aşıldığını söyleyen Batı'nın henüz kimyasal silah kullanıldığını kanıtlayamadığını" belirtti.

Rus Dışişleri Bakanı bu açıklamayı bazı ülkelerin kimyasal silah kullanımı nedeniyle Suriye'ye BM kararı olmadan müdahale edilebileceği yolunda görüş belirtmesi üzerine yaptı.

Birleşmiş Milletler Konseyi müdahale konusunda bölünmüş durumda. Rusya ve Çin, müdahaleye karşı çıkıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague BBC'ye açıklamasında "Büyük bir insani ihtiyacın söz konusu olması halinde" BM kararı olmadan harekete geçilebileceğini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da BM Güvenlik Konseyi'nin "belli durumlarda" by-pass edilebileceğini savundu.

Washington Doğu Akdeniz'deki donanma güçlerini takviye ederken Amerika ve İngiltere ile müttefiklerinin genelkurmay başkanları Ürdün'de bir araya geldi.

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanması halinde "kırmızı çizgiyi" geçmiş olacağını belirterek bunun askeri müdahale gerektirebileceğini ima etmişti.

Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını araştırmak üzere yola çıkan BM denetçiler konvoyuna ateş açıldı, konvoy oteline geri dönmek zorunda kaldı.

Kimliği belirlenemeyen keskin nişancıların açtığı ateş sonucu, konvoydaki araçlardan biri defalarca isabet aldı.

Suriye medyası olaydan "teröristleri" sorumlu tuttu.

Başkent Şam yakınlarında geçen hafta kimyasal silah saldırısı olduğundan şüphelenilen saldırılarda yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Üç diğer iddiayı araştırmak üzere 18 Ağustos'tan beri ülkede bulunan BM heyetinin bu saldırıyı da araştırmasına dün izin çıktı.

Eğer birileri Suriye'yi Batı'nın kuklası yapma hayalleri kuruyorsa, bilsinler ki bu gerçekleşmeyecek Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad

Hem Suriye hükümeti hem de isyancılar, denetçilerin sağlıklı bir şekilde inceleme yapabilmesi için ateşkese razı olmuştu.

Ekip Pazartesi ve Salı günü Şam civarındaki beş ayrı bölgeden toprak, kan, idrar ve doku örnekleri alarak laboratuvara gönderecekti.

BM Genel Sekreteri'nin sözcüsü Farhan Haq, BBC'ye konvoyun kasten hedef alındığını, birilerinin ekibi sindirmeye çalıştığını söyledi.

'Hayal görmesinler'

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ise ordusunun -üstelik BM denetçilerinin ülkede bulunduğu bir sırada- kimyasal başlıklı silah kullandığı suçlamasını "aklı selime hakaret" diye niteledi.

Rusya'nın İzvestia gazetesine verdiği demeçte Amerikan yönetimini müdahale konusunda uyaran Esad, "Eğer birileri Suriye'yi Batı'nın kuklası yapma hayalleri kuruyorsa, bilsinler ki bu gerçekleşmeyecek." dedi.

Bu arada, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Milliyet gazetesinden Fikret Bila'ya verdiği mülakatta öncelikle BM kararlarıyla, uluslararası toplumla birlikte hareket etmeyi planladıklarını, ancak böyle bir karar çıkmazsa Türkiye'nin diğer seçenekleri değerlendiren koalisyonda yer alacağını söyledi.

Eğer bu süreç içinde Suriye’ye karşı bir koalisyon oluşursa, Türkiye de bu koalisyon içinde yer alır Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu

Davutoğlu, "Eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden böyle bir karar çıkmazsa, o zaman bugünlerde de tartışıldığı gibi diğer seçenekler gündeme gelir. Şimdiden 36-37 ülke bu seçenekleri tartışıyor. Eğer bu süreç içinde Suriye’ye karşı bir koalisyon oluşursa, Türkiye de bu koalisyon içinde yer alır." diye konuştu.

'Müdahale yakın'

Independent gazetesinde yer alan Oliver Wright imzalı bir haberde ise İngiltere ve ABD'nin iki hafta içinde askeri müdahale planladıkları iddia edildi.

Habere göre askeri saldırı seçeneği, İngiltere Başbakanı David Cameron ile ABD Başkanı Obama arasında Cumartesi günü 40 dakika süren telefon görüşmesinde, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile de Pazar günü ele alındı.

Obama, Esad'ın BM denetçilerine saldırıdan beş gün sonra izin vermesini "çok geç" diye nitelemişti.

İngiliz Bakan William Hague de beş gün içinde kanıtların çarpıtılmış, azaltılmış ya da yok edilebilmiş olabileceğini kaydetti.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü Cumartesi günü, Şam bölgesinde destek verdiği üç hastanenin saldırı sabahı "nörotoksik belirtiler" gösteren 3.600 kadar hastayı tedavi ettiklerini bildirmişti.