Kenya'da iki kocalı kadının aşk üçgeni resmileşecek mi?

Kenya'da aynı kadına aşık iki adam çareyi bir sözleşme imzalamakta buldu.

Kalplerini çalan kadınla dönüşümlü olarak birlikte olmayı kabul ediyorlar.

Aşık oldukları dul kadın, erkeklerin her ikisini de sevdiğini ve birini diğerinden üstün tutmadığını söylüyor.

Erkekler, son dört yıldır birbirlerinden habersiz aynı kadınla ilişki içinde olduklarını daha yeni öğrendiler.

Ortaya çıkan aşk üçgenini dağıtmadan devam ettirmeye karar veren taraflar Kenya'nın Mombasa bölgesinde medyanın büyük ilgisini çekti.

Kadınların birden fazla koca sahibi olduğu ''poliandri'' Kenya'da çok nadir görülen bir durum.

Kenyalı hukukçular, aşk üçgeninin resmi bir evlilik olarak kabul edilebilmesi için erkeklerin her ikisinin de poliandrinin bir gelenek olduğu ortamlarda büyüdüklerini kanıtlamaları gerektiğini söylüyor.

Kenya'da erkeklerin birden fazla eş sahibi olduğu poligami nispeten çok daha yaygın biçimde uygulanıyor.

Kadın-erkek eşitliğini savunanlar, poliandrinin de sorgulanmadan kabul edilebilmesi gerektiğini söylüyor.

Kenya yasalarında evlilik bir erkek ve bir kadın arasındaki birliktelik olarak tanımlansa da, farklı kabilelerin kendi geleneklerini sürdürebilmeleri amacıyla Anayasa'ya eklenen bir madde yerleşik törelerin ve dini kuralların öngördüğü biçimdeki evliliklerin de resmiyet kazanmasına olanak tanıyor.