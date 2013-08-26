Yavru pandanın kalp atışları normal, tüyleri pembe

Washington'daki Smithsonian Hayvanat Bahçesi'nde Cuma günü dünyaya gelen pandanın sağlığının iyi olduğu açıklandı.

İlk kez sağlık kontrolünden geçen 136 gram ağırlığındaki pandanın kalp atışlarının düzenli, akciğerlerinin ve sindirim sisteminin normal çalıştığı belirtildi.

Diğer pandanın ise ölü doğduğu açıklandı. Anne Mei Şiang'in 2005'te dünyaya getirdiği bir yavrusu daha var.

Pandalar nesli tehlikede olan hayvanlar ve üremeleri zor. Washington'da geçen yıl doğan bir panda sadece altı gün yaşadı.

Hayvanat bahçesinin sözcüsü Pamela Baker-Masson, Associated Press ajansına açıklamasında yavru pandanın "enerjik, sağlıklı ve aktif" olduğunu söyledi.

Pembe ve beyaz tüyleri olan pandanın gözleri henüz açılmadı.

Veterinerler, babasını belirlemek için pandadan DNA örneği aldı.

Mei Şiang aynı hayvanat bahçesindeki Tian Tian ve San Diego hayvanat bahçesindeki Gao Gao adlı pandadan alınan spermle yapay döllenme sonucu hamile kalmıştı.

Yavru panda Salı günü tekrar muayene edilecek. Hayvanın cinsiyetinin iki-üç haftadan önce belli olmayacağı belirtiliyor.