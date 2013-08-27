'Suriye'ye müdahale felaket olur'

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Rusya ve Çin, Suriye'ye yönelik her türlü askeri müdahaleye karşı uyarılarını artırdı.

Rusya'nın dışişleri bakanlığı sözcüsü, müdahale amacıyla 'yapay ve temelsiz bahaneler' uydurarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni atlama çabalarının felakete yol açacağını söyledi.

Moskova ayrıca ABD'nin Suriye krizine ilişkin ikili görüşmeleri erteleme kararını da eleştirdi.

Resmi Çin haber ajansı Şinhua ise BM denetçileri daha Suriye'de incelemelerini tamamlamadan, kimin kimyasal silah kullandığı konusunda Batılı ülkelerin acele sonuca vardığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarına dair dün sert bir açıklama yaparak sorumluların hesap vereceğini belirtmiş, söz konusu saldırıya ait olduğu belirtilen görüntülerin "gerçek, inandırıcı ve inkâr edilemez" olduğunu söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı, Başkan Barack Obama'nın bu saldırıya karşılık vermeyi düşündüğünü açıklarken "ahlaka aykırı" dediği bu saldırıyla ilgili bilgileri önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacaklarını belirtmişti.

Öte yandan Rusya'nın dışişleri bakanlığı sözcüsü Alexander Lukaşeviç bugün yaptığı açıklamada, Suriye krizi konusunda uluslararası toplumu "sağduyulu" olmaya ve uluslararası hukuku gözetmeye çağırdı.

Lukaşeviç, "Bölgeye askeri müdahalede bulunmak amacıyla yapay ve temelsiz bahaneler uydurmak için Güvenlik Konseyi'ni bir kez daha atlama girişimleri endişe vericidir; Suriye'de yeni acılara ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki diğer ülkeler açısından felaket yaratıcı sonuçlara neden olacaktır." dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün BM kararı olmadan Suriye'ye girişilecek bir müdahaleyle "uluslararası hukukun ağır bir şekilde çiğneneceğini" söylemişti.

Lavrov, "kırmızı çizginin aşıldığını söyleyen Batı'nın henüz kimyasal silah kullanıldığını kanıtlayamadığını" belirtmişti.

BM denetçileri incelemede

BM silah denetçilerinin, geçen hafta Şam yakınlarında kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarına ilişkin incelemeleri ikinci gününe girdi.

Denetçiler, dün kentin batısında geçirdikleri üç saat içinde bir banliyöyü, iki hastaneyi ziyaret ederken görgü tanıklarıyla görüştü ve kan örnekleri topladı.

Yapılan açıklamaya göre saldırıdan kurtulan çocuklar, zehirli gaz kullanıldığından şüphelenilen bombardımanın uçak ve tanklarla yapıldığını anlattı.

Denetçi heyeti bugün de ikinci bir bölgeyi ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Ancak dün inceleme yapan heyete keskin nişancılarca ateş açılmış olması kaygı yarattı.

BM Genel Sekreteri'nin sözcüsü Farhan Haq, BBC'ye konvoyun kasten hedef alındığını, birilerinin ekibi sindirmeye çalıştığını söyledi.

ABD ve müttefikleri Suriye'ye yönelik askeri müdahale seçeneklerini değerlendirirken, Rusya ve Çin, böyle bir müdahaleye karşı olduğunu söylüyor.

Suriye hükümeti ve isyancılar ise olaydan birbirlerini sorumlu tutuyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Şam bölgesinde destek verdiği üç hastanenin saldırının düzenlendiği söylenen Çarşamba sabahı "nörotoksik belirtiler" gösteren 3.600 kadar hastayı tedavi altına aldığını, bunlardan 355'inin öldüğünü bildirmişti.

'Hayal görmesinler'

Eğer birileri Suriye'yi Batı'nın kuklası yapma hayalleri kuruyorsa, bilsinler ki bu gerçekleşmeyecek Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad

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Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ise ordusunun -üstelik BM denetçilerinin ülkede bulunduğu bir sırada- kimyasal başlıklı silah kullandığı suçlamasını "aklı selime hakaret" diye niteledi.

Rusya'nın İzvestia gazetesine verdiği demeçte Amerikan yönetimini müdahale konusunda uyaran Esad, "Eğer birileri Suriye'yi Batı'nın kuklası yapma hayalleri kuruyorsa, bilsinler ki bu gerçekleşmeyecek." dedi.

Bu arada, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Milliyet gazetesinden Fikret Bila'ya verdiği mülakatta öncelikle BM kararlarıyla, uluslararası toplumla birlikte hareket etmeyi planladıklarını, ancak böyle bir karar çıkmazsa Türkiye'nin diğer seçenekleri değerlendiren koalisyonda yer alacağını söyledi.

Davutoğlu, "Eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden böyle bir karar çıkmazsa, o zaman bugünlerde de tartışıldığı gibi diğer seçenekler gündeme gelir. Şimdiden 36-37 ülke bu seçenekleri tartışıyor. Eğer bu süreç içinde Suriye’ye karşı bir koalisyon oluşursa, Türkiye de bu koalisyon içinde yer alır." diye konuştu.

Salih Müslim: Esad aptal değil

PYD (Demokratik Birlik Partisi) lideri Salih Müslim, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın "Şam'a bu kadar yakın bir yeri kimyasal silahlarla vuracak kadar aptal olmadığını" söyledi.

Müslim, Esad'ın ülkesindeki iç savaşta güçlü konumdayken bu tür silahlara başvuracağını düşünmediğini belirtti. Müslim, kimyasal saldırının "Suriye rejimi suçlu çıkarmak isteyen başka kesimlerin işi olabileceği" görüşünü dile getirdi.

Müslim ayrıca denetçilerin Esad'ın değil de isyancıların suçlu olduğunu kanıtlamaları halinde ise herkesin bunu unutacağını savunarak "Hangi tarafı cezalandıracaklar? Katar Emiri'ni mi yoksa Suudi Arabistan Kralı'nı mı ya da Erdoğan'ı mı?" diye konuştu.