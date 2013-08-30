Suriye krizi: Erdoğan 'Kosova tarzı' müdahale istiyor

Telif hakkı n

Suriye'ye sınırlı bir müdahaleyi "tatmin edici" bulmayan Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kosova'daki gibi olmalı" diyor.

Erdoğan, Suriye rejiminin "bırakma noktasına" getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Çankaya Köşkü'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda konuşan Erdoğan, Türk hükümetinin olası bir müdahalede yer almak için meclisten yeni bir tezkere almasına ihtiyaç olmadığını belirterek, TBMM kapalıyken gerekirse Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yetkisini kullanabileceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Erdoğan'ın açıklamalarından kısa süre önce, ABD Başkanı Barack Obama'nın "sınırlı" bir müdahale için karar aşamasında olduğunu söylemişti.