Fukuşima Nükleer Santralı'na buz duvarı

Japonya hükümeti, Fukuşima nükleer santralından radyoaktif madde sızıntısını durdurmak için milyonlarca dolarlık bir "buz duvarı" inşa etmeyi planlıyor.

Açıklamaya göre, söz konusu duvarın maliyeti 47 milyar yen (473 milyon dolar) civarında olacak.

2011'deki deprem ve ardından gelen tsunami ile ağır hasar gören santraldaki soğutma sistemi devreden çıkmış ve dört reaktörden üçü erimişti.

Reaktörleri soğutmak için pompalanan suyun denize ulaşması nedeniyle bölgede radyoaktif kirlilik artışı tespit edildi.

Santralı işleten TEPCO şirketinin yetersiz kalması üzerine hükümet duruma müdahale etme gereği duyuyor.

Tonlarca radyoaktif madde yüklü su

Hükümetin son planına göre, reaktörlerin etrafına, soğutucu maddeyle dolu borulardan oluşan bir duvar örülecek.

Böylece, yakıt çubuklarını soğutmak için kullanılan ve radyoaktif kirlilik taşıyan suyun çevreye yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Santral içindeki suyun boşaltılması için ayrı bir çalışma yapılacak.

Santralda soğutma işlemi için her gün radyoaktif madde yüklü 400 ton su kullanılıyor. Bu suyun tanklara doldurularak uzaklaştırılması öngörülüyordu fakat TEPCO geçen ay yaptığı açıklamada, 300 ton radyoaktif madde yüklü suyun çevreye sızdığını belirtti.

Uzmanlar, radyoaktif madde yüklü suyun yeraltı sularına karışması halinde çok büyük bir çevre felaketi yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

Japon yetkililer, Fukuşima'daki radyoaktif sızıntının derecesini Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği'ne göre 7 üzerinden 3 olarak tanımlıyor.

2011'deki deprem ve tsunami nedeniyle meydana gelen felaketin derecesi 7 olarak belirlenmişti.

Nükleer felaketlerin en büyüğü kabul edilen 1986 Çernobil patlamasının derecesi de 7'ydi.

Fukuşima olayı, Japonya başkenti Tokyo'nun 2020 Olimpiyat Oyunları'na ev sahibi adaylığını gölgeliyor.