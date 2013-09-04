Cleveland: Tecavüz mahkumu Ariel Castro hücresinde asılı bulundu

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ABD'nin Ohio eyaletinde 10 yıl boyunca alıkoyduğu üç kadına birçok kez tecavüz etmek suçundan hapse atılan Ariel Castro, hücresinde asılı bulundu.

Hapishane yetkilileri, Ariel Castro'nun tıbbi ekiplerin çabalarına rağmen kurtarılamadığı ve hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

53 yaşındaki Ariel Castro, alıkoyduğu üç kadının kurtulması üzerine geçen Mayıs ayında yakalanmıştı.

Castro, otobüs şoförü olduğu sırada 2002 ile 2004 yılları arasında Michelle Knight, Amanda Berry, ve Gina DeJesus'u kaçırdıktan sonra yıllar boyunca evinde alıkoymuştu.

Yetkililer, Castro'nun mağdurları aç bıraktığını, zincirlediğini, dövdüğünü ve hamile kalan bir mağduru düşük yapmaya zorladığını söylüyor.

Ariel Castro, 1 Ağustos'ta müebbet ve bin yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ariel Castro'nun üç kadını yıllar boyunca esir tuttuğu ev yıkılmıştı.