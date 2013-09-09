Moskova belediye başkanı değişmedi

Rusya'nın başkenti Moskova'da belediye başkanlığı seçimini Kremlin'in desteklediği aday Sergey Sobyanin kazandı.

Seçim komisyonuna göre 2011'den bu yana Moskova Belediye Başkanı olan Sobyanin oyların yüzde 51,3'ünü alarak ikinci tura gerek kalmadan yeniden bu göreve seçildi.

Sobyanin'in en büyük rakibi Aleksey Navalni ise oyların yüzde 27,2'sini aldı.

Hile iddiası

Navalni seçimlere hile karıştırıldığını savunarak sonuçları tanımadığını söyledi.

Seçimin ikinci tura gitmesini isteyen Navalni sayımda usulsüzlük yapıldığını öne sürdü.

Seçim komisyonu ise ciddi bir usulsüzlük yaşanmadığını ve ikinci turun yapılmayacağını açıkladı.

Komisyona göre, seçime katılma oranı yüzde 32'de kaldı. Komünist aday Ivan Melnikov oyların yüzde 10,7'sini alarak üçüncü oldu.

Bir dönem Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in özel kalem müdürlüğünü yapan Sobyanin seçimlerin şeffaf olduğunu söyledi.

Sonuçların açıklanmasından sonra Bolatnaya meydanında taraftarlarına seslenen Sobyanin seçimlerle gurur duyduklarını belirterek, "Moskova tarihinin en dürüst en açık seçimini düzenledik" dedi.