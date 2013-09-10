Kuş gribi virüsünden 'ikiz saldırı'

Bilim adamları, Çin'de ortaya çıkan yeni bir grip virüsünün, daha önce görülmeyen özelliklere sahip olduğunu açıkladılar.

Yapılan araştırmalar, yeni virüsün buruna yerleşerek daha hızla yayılabildiğini ayrıca akciğerlere nüfuz ederek zatürreeye neden olduğunu gösterdi.

Bulguları Amerikan Patoloji Dergisi'nde yayınlanan araştırmada görev alan bilim adamları bu tür bir 'ikiz saldırının' daha önce belirlenen kuş gribi virüslerinde görülmediğine dikkat çekiyorlar.

Kuş gribi virüsü A(H7N9)'dan bugüne kadar 135 kişi etkilendi ve salgının başladığı ilkbahar aylarından bu yana 44 kişi yaşamını yitirdi.

Hollanda'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yapılan araştırma, virüsün vücutta hangi noktalara yerleştiğini belirlemeyi amaçlıyordu.

Soğuk algınlığı ve nezleye neden olan virüs, daha çok burun ve boğaz gibi üst solunum yolları bölgelerini etkilediği için, virüs öksürme ve hapşırmayla kolaylıkla yayılabiliyor.

Daha ölümcül olan H5N1 gibi kuş gribi virüsleri ise, alt solunum yollarını etkiliyor, akciğerlere yerleşerek zatürreeye neden oluyor.

Araştırmaya yapan ekipten Profesör Thijs Kuiken, BBC'ye yaptığı açıklamada, yeni virüsün her iki özelliği de taşıdığını, bunun kuş gribi virüsü için daha önce görülmediğini vurguluyor.

Profesör Kuiken, "Yaptığımız çalışmalar, bu virüsün daha kolay yayılabildiğini ve zatürreeye neden olabileceğini gösterdi" dedi.

İnsandan insana geçti

Geçen ay, Çin'de ortaya çıkan yeni kuş gribi virüsü H7N9'un insandan insana geçen ilk vakasının belirlendiği açıklanmıştı.

Tıp Dergisi British Medical Journal, 32 yaşındaki bir kadının, hasta olan babasına bakarken virüsten etkilendiğini ve her iki hastanın da yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Bu vakaya kadar, kuş gribi virüsünün yeni türü H7N9'un insandan insana bulaştığıyla ilgili bir bulguya ulaşılamamıştı. Bundan önceki araştırmalar, virüsün sadece hastalığa yakalanmış hayvanlarla doğrudan temas sonrasında bulaştığını gösteriyordu.