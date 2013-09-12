İki milyon Vodafone müşterisinin bilgileri çalındı

Vodafone Almanya'nın iki milyon kullanıcısının kişisel bilgileri bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildi.

Vodafone, bilgisayar korsanının ele geçirdiği bilgiler arasında müşterilerin isimleri, adresleri, banka hesap detayları ve doğum tarihleri olduğunu açıkladı.

Bilgiler şirketin dahili ağında bulunan bir veri tabanından çalındı.

Mobil telefon şebekesi, müşterilerinin olaydan haberdar edildiğini ve kendilerinden daha fazla bilgi alınması gönderilecek mesajlara karşı uyarıldığını açıkladı.

Şirket yaptığı açıklamada "Vodafone olaydan büyük üzüntü duyuyor ve bundan etkilenenlerden özür diliyor." dedi.

Korsanın telefon numaraları, kredi kartı detayları, ve şifrelere ulaşamadığını söyleyen Vodafone, bu bilgilerin banka hesaplarını yağmalamak için yeterli olacağına inanmadıklarını ekledi.

Vodafone'un Almanya şubesi siber saldırının ne zaman gerçekleştiğini açıklamazken, soruşturma başlatıldığından polisin müşterilere haber verilmesini ertelenmesini istediğini söyledi.

Vodafone, belirlenen bir zanlının evinin arandığını ve bu yüzden olayı açıklayıp iki milyon kurbana haber verebildiğini belirtti. Vodafone Almanya'nın toplam yaklaşık 36 milyon mobil telefon müşterisi var.

Şirket açıklamasında "Bu saldırı şirketin bilişim teknolojisi ağının derinliklerine ulaştığından ancak cürüm niyetinin vereceği bir azim ve şirketin içinden haberdar olan biri tarafından gerçekleştirilebilir." denildi.