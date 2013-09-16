Afganistan: En yüksek rütbeli kadın emniyet yetkilisi öldürüldü

Afganistan'ın sorunlu bölgelerinden Helmand'da kimliği belirsiz silahlı kişilerce vurulan en yüksek rütbeli kadın emniyet yetkilisi hastanede hayatını kaybetti.

Yalnızca soyadıyla tanınan "Teğmen Nigar", eyaletin yönetim merkezi Leşker Gah'daki emniyet müdürlüğü yakınında saldırıya uğradı.

Bu olaydan önce, Temmuz ayında da Teğmen Nigar'ın selefi Teğmen İslam Bibi, işe giderken vurularak öldürülmüştü. 32 kadın emniyet görevlisine komuta eden Teğmen Bibi, tutuculuğuyla bilinen Helmand eyaletinde diğer kadınlar için bir örnek oluşturmaktaydı.

Afganistan'da kadın polisler, emniyet güçlerinin yüzde 1'inden azını oluşturuyor ve çok çeşitli tehditlerle yüzyüze kalıyor.

Afgan emniyet güçlerinde 1600'ün biraz altında kadın polis görev yapıyor; 200 kadın polis de halen eğitim görüyor.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, son iki yıldır kadınlara yönelik genel şiddet eylemlerinin büyük artış kaydettiğini belirtiyor. Gelecek yıl NATO önderliğindeki güçlerin geri çekilmesi ardından, ülkede kadın hakları konusunda kaydedilen gelişmelerin tehdit altında kalacağından kaygı duyuluyor.

Teğmen Nigar'ın motosikletli bir silahlı şahıs tarafından vurulduğu kaydedildi. Helman eyalet valisinin sözcüsü Ömer Zavak, AP ajansına verdiği demeçte 38 yaşındaki emniyet görevlisinin ensesinden kurşun yarası aldığını söyledi.

Helmand eyaletindeki emniyet soruşturma dairesinde komiser yardımcılığı yapmakta olan Teğmen Nigar, Temmuz ayında 37 yaşındaki İslam Bibi'nin öldürülmesinden sonra bu göreve getirilmişti.

Afganistan'da son aylarda birçok önde gelen kadın yetkili saldırıya uğradı ya da kaçırıldı.

Bu ayın başlarında Taliban örgütü, kaçırıp bir ay boyunca rehin tuttuğu kadın milletvekilini serbest bırakmıştı. Ağustos ayında da bir kadın senatörün içinde bulunduğu konvoy saldırıya uğramış, senatör ağır şekilde yaralanırken 9 yaşındaki kızı can vermişti.