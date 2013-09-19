Yunanistan'da 'Altın Şafak' karşıtı protestolar

Yunanistan'da bir solcu müzisyenin Neo-Nazi partisi Altın Şafak'a üye olduğundan şüphelenilen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi ülke genelinde protesto dalgası başlattı.

Bazı kentlerde polis protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Altın Şafak destekçisi olduğu belirtilen 45 yaşındaki bir kişinin, 34 yaşındaki hip hop şarkıcısı Pavlos Fissas'ı öldürdüğünü itiraf ettiği belirtiliyor. Altın Şafak, son dönemde göçmenleri hedef alan bir dizi saldırıdan sorumlu tutuluyor.

Yunanistan Başbakan Yardımcısı Evangelos Venizelos, Altın Şafak'ın ‘suç örgütü sayılması gerektiğini’ söyledi.

Koalisyonun küçük ortağı Sosyalist Pasok Partisi Başkanı Venizelos, ‘Altın Şafak'ın önceliğinin şiddet olduğunu’ öne sürdü.

Yunan Katimerini gazetesine göre, Venizelos ve Başbakan Antonis Samaras, Altın Şafak'a karşı tüm hukuki yollara başvurulması konusunda uzlaşmaya vardı.

Altın Şafak: Bizimle ilgisi yok

Altın Şafak saldırıyla ilgisi olduğu iddialarını reddetti. Partiden yapılan açıklamada, kendilerine suçlama yöneltenler için “Sefil ve acınası… Yalnızca utanmaz yalanları ve iftiraları nedeniyle değil aynı zamanda oy toplamak ve Yunan toplumunu bölmek için böyle trajik bir olayı siyasi amaçları için istismar ediyor olmalarından dolayı” dedi.

Killah P. takma adını kullanan 34 yaşındaki hip hop şarkıcısı Pavlos Fissas, Salı günü Atina’nın Keratsini mahallesinde arkadaşlarıyla futbol maçı izlediği bir kafeteryada çıkan tartışma sonunda kalbinden ve göğsüne yediği iki bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

Bazı görgü tanıları Fissas ve arkadaşlarının saldırıdan önce takip edildiğini iddia ediyor.

Fissas’ın cenazesi Perşembe günü kaldırılacak.

Çarşamba günü binlerce kişi Fissas’ın saldırıya uğradığı yerde toplandı.

Saldırının olduğu gece çöp bidonlarını yakan, kaldırım taşlarını söken bir gruba polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda en az 23 kişi gözaltına alındı.

Selanik ve Patras’ta da gösteriler düzenlendi.

'Neo-Nazilerin niyetini gösteriyor'

Cinayet şüphelisi Çarşamba akşamı, delilleri karartmakla suçlanan eşiyle beraber savcılığa ifade verdi. Şüphelinin polise ‘Altın Şafak üyesi olduğunu söylediği’ belirtildi.

Altın Şafak Partisi Neo-Nazi hareketiyle herhangi bir bağları olmadığını ifade ediyor ancak partinin işareti gamalı hacı andırıyor ve bazı üst düzey üyelerinin Adolf Hitler’i öven sözler sarf ettikleri biliniyor.

Partinin bazı üyeleri de üzerlerinde siyah tişört ve askeri kamuflaj pantolonuyla göçmen karşıtı gösterilere katılmıştı.

Partinin, 2012 yılındaki genel seçimlerde oyların yüzde 7’sini alarak parlamentoya girmesi birçok kesimi şaşırtmıştı. Kamuoyu anketleri partiye desteğin seçimlerden bu yana arttığını gösteriyor.

BBC’nin ve bazı farklı kuruluşların yaptığı araştırmalar, Altın Şafak ve Yunan polisi arasında güçlü bir bağ olduğuna işaret ediyor.

Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Dendias, bıçaklama olayının ‘kendisini sarstığını’ belirtip Perşembe günü için planlanan Roma ziyaretini iptal etti.

Bakan Dendias, son dönemdeki şiddet olaylarının ‘Neo-Nazi oluşumunun niyetlerini alenen gösterdiğini’ ileri sürdü.

Altın Şafak lideri Nikos Mihaliolakos, Keratsini’de öldürülen 34 yaşındaki müzisyenin cinayetini ‘açıkça kınadıklarını ve partisinin olayla ilgisi olmadığını’ savundu.

Mihaliolakos, saldırganın Altın Şafak destekçisi olmasının ‘bir tesadüf’ olduğunu söyledi.