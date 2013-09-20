Yüzlerce çocuk sanal şantajın hedefinde

İngiltere'de yüzlerce çocuğun sanal ortamda cinsel faaliyetlerde bulunmaya ikna edildiği ve ardından şantaja hedef olduğu açıklandı.

Çocuk İstismarı ve İnternet Koruma Merkezi'nin (CEOP) açıklamasına göre, internette kendilerini çocuk veya genç yaşta gibi tanıtan şahıslar, kurban seçtikleri çocuk ve gençleri cinsel hareketlere ya da müstehcen görüntülerini paylaşmaya ikna ediyor; daha sonra da bu görüntüleri çocuğun veya gencin ailesine ve arkadaşlarına yayma tehdidinde bulunuyor.

CEOP, son iki yılda meydana gelen bu tür 12 olayda, 424 çocuğun şantaja uğradığını, bu çocukların 184'ünün İngiltere'de olduğunu kaydetti.

Kuruluşun başkan yardımcısı Andy Baker, bu tür tacizin "gerçekten büyük bir hızla tırmandığını" söylüyor. BBC Radyosuna açıklamalarda bulunan Baker, "internette hedef alınan bir çocuğun, yöneltilen soyunma talebinden, kendisini yaralamasına kadar geçen sürenin 4 dakika kadar kısa olabildiğini" söyledi.

Bu tür olaylarda hedef alınan 7 mağdur intihar etti. Bu çocuk ve gençler arasında İngiltere'deki 17 yaşındaki bir genç de bulunuyor. 6'sı İngiltere'de bulunan diğer 7 mağdur ise, kendilerini ciddi şekilde yaraladı.

Yaz aylarında Fife bölgesindeki Dunfermline'da yaşayan Daniel Perry, internette, yaşıtı olan bir Amerikalı kızla sohbet ettiğini zannetmiş, ancak daha sonra şantajcıların on binlerce sterlin talep etmesi üzerine, intihar etmişti.

Köleleştirici talepler

Tamirci çıraklığı yapan Perry'yi kandıran şahıslar, istenen nakit parayı vermediği takdirde, yaptığı video sohbetlerinin görüntülerini arkadaşlarına ve ailesine verecekleri tehdidinde bulundular.

Bu mesaja yanıt vermesinin üzerinden yarım saat geçmeden, Perry, köprüden atlayıp yaşamına son verdi.

Kimi diğer mağdurlara, aşırı uçlarda cinsel hareketler yapmadıkları takdirde, kaydedilen faaliyetlerinin başkalarıyla paylaşılacağı tehdidinin yöneltildiği öğrenildi.

CEOP'un açığa çıkardığı 12 olayda, çocuk ve gençleri hedef alanların dört ayrı kıtada yaşadıkları, 5 olaydaki suçluların ise İngiltere'de oldukları belirtildi.

8 yaşındaki çocukların bile "köleleştirici hareketlere" zorlandığı, cinsel faaliyetlerin yanısıra, bazen çocuklardan kendilerini yaralamalarının bile istendiği ve çeşitli olaylarda para elde edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Uzmanlar, İngilizcenin yaygın olması ve yabancıların, İngiliz toplumunun liberal nitelik taşıdığını düşünmesi yüzünden, İngiliz çocuk ve gençlerin özellikle hedef alındığını söylüyor.

Mutlu bir çocuktu. Herhangi bir bunalım yaşamıyordu. İntihar edeceği düşünülebilecek en son kişiydi. Biz birbirine çok yakın bir aileyiz. Keşke bana gelip anlatabilseydi. Daniel Perry'nin annesi

Andy Baker, benzer istismar amaçlarıyla binlerce çocukla iletişime geçilmiş olabileceğini; bu tür girişimlere sadece az sayıda çocuğun yanıt verecek olmasına rağmen, binlerce çocuğun tehlikeye açık olduğunu kaydediyor.

"K Operasyonu" olarak adlandırılan en büyük olayda, dünya çapında 322 çocuk şantaja hedef oldu. Bunlardan 96'sı İngiltere'de yaşıyordu.

Avrupa dışındaki bir ülkede bulunan çetenin hedefi olan bu kurbanlar, çoğunlukla 11-15 yaşları arasındaki erkek çocuklarıydı. Olayın zanlıları önümüzdeki haftalarda mahkeme çıkarılacak.

Sahte profiller

İstismarcı çete, faaliyetlerini yürütebilmek için 40'dan fazla e-posta adresi ve 40'ın üzerinde sahte internet profili kullandı.

Çetenin faaliyetleri, bir sosyal paylaşım sitesinin kimi faaliyetlerden kuşkulanması üzerine ve İngiltere'deki bir çocuğun, anne babasına olayı anlatması ardından açığa çıkarıldı.

İngiliz Ağır Örgütlü Suçlar Birimi'ne bağlı olarak 2006 yılında kurulan CEOP, çocuk ve gençleri cinsel istismardan korumak amacını taşıyor.

CEOP, bir çocuğun daha saldırgan veya içine kapanık davranmaya başlamasının ya da kendisini yaralamasının, sanal ortamda istismara hedef olduğuna işaret edebileceğine dikkat çekiyor.

'Keşke ailesine açılabilseydi...'

Ancak Daniel Perry olayında, hiçbir uyarı işareti alınmamıştı.

Gencin intiharından sonra annesi, "Mutlu bir çocuktu. Herhangi bir bunalım yaşamıyordu. İntihar edeceği düşünülebilecek en son kişiydi. Biz birbirine çok yakın bir aileyiz. Keşke bana gelip anlatabilseydi." dedi.

Sanal zorbalıklara karşı mücadele eden Cybersmile adlı vakfın kurucusu Scott Freeman, BBC'ye verdiği demeçte, anne babaların sanal ortamdaki faaliyetler konusunda, kendilerini ve çocuklarını eğitmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı ve tacizkâr girişimlere karşı neler yapılabileceğinin de bilinmesi gerektiğini söyledi.

İnternetteki servis sağlayıcı şirketlerin bazılarının sorumluluk üstlenmeye ve kimi önlemler almaya başladıklarını belirten Freeman'ın çocuklara ve gençlere mesajı şu:

"Tanımadığınız kişilerle konuşmayın. Yaygın platformlardan ayrılıp özel platformlarda sohbete geçmeyin."