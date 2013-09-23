Cemile Giousouf: Hristiyan Demokratların ilk Müslüman milletvekili

60'tan fazla Türkiye kökenli adayın yarıştığı Almanya'daki genel seçimlerde meclise Yeşiller'den 3, Sosyal Demokrat Parti'den 5, Sol Parti'den ise 2 aday girmeyi başardı.

Hristiyan Demokrat aday Batı Trakya kökenli Cemile Giousouf partisinin ilk müslüman milletvekili oldu.

Almanya'da ''Süper Seçim Yılı'' olarak adlandırılan seçimlerde Federal Meclis'in yeni üyelerini belirlemek için yaklaşık 62 milyon seçmen sandık başına gitti.

Seçim sistemi nedeniyle Federal Meclis'in üye sayısı 600 ila 625 arasında değişiyor.

Çünkü seçmen‚ ''birinci oy'' adı verilen oyla, bölgesinden tercih ettiği politikacıya oy veriyor. ''İkinci oy'' adı verilen oyla ise siyasi parti tercihini belirliyor.

Federal Meclis'in 18. döneminde 4 bin 451 adayın bir bölümü doğrudan aday olurken, bir bölümü partilerin eyalet listelerinden, geri kalanlar ise her ikisi üzerinden meclise girmek için yarıştı.

Bunlar arasında Türkiye kökenlilerin sayısı 60'dan fazlaydı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Hristiyan Demokrat Birlik'ten 1, Yeşiller'den 3, Sosyal Demokrat Parti'den 5, Sol Parti'den ise 2 aday meclise girmeyi başardı.

Federal Meclis'teki ilk Müslüman CDU'lu Giousouf

Bu seçimlerde federal düzeyde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden ilk kez Müslüman bir aday, Cemile Giousouf meclise girmeyi başardı.

Ailesi Batı Trakya'dan Almanya'ya göç eden Cemile Giousouf hem seçim bölgesi Hagen'de doğrudan adaydı, hem de eyalet listesindeydi. 1978 doğumlu Giousouf, 2012 yılından bu yana CDU Kuzey Ren Vestfalya Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Seçimlerin kendisi için ''kilit'' olarak görüldüğü politikacı Yeşiller Partisi eş Başkanı Cem Özdemir de Federal Meclis'e giren isimlerden biri.

Cem Özdemir Berlin'e gidemeseydi, partisi içindeki ağırlığını kaybedeceği için istifa etmesi bekleniyordu. Özdemir hem doğrudan adaydı, hem de partisinin eyalet listesinde ikinci sırada yeralıyordu. Doğrudan aday olduğu Stuttgart'ta yarışı Hristiyan Demokrat Parti'nin adayına kaptırdı ve meclise eyalet listesinden girdi.

1994'de Federal Meclis'e giren ilk Türk kökenli milletvekili olan Cem Özdemir, 2009 seçimlerinde eyalet listesinin alt sıralarında yer aldığından meclise girmeyi başaramamıştı.

Ekin Deligöz de seçildi

Yeşiller'in beklendiği üzere meclise giren bir başka milletvekili ise Ekin Deligöz. 1998 yılından bu yana Federal Meclis'te olan Deligöz, 2009 yılından bu yana partisinin Meclis Grup Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor. Bu seçimlerde Bavyera'dan 3. sırada aday olan Deligöz aile, çocuk ve kadın politikaları konusunda uzman.

Deligöz BBC Türkçe'ye verdiği demeçte, ''Bizim için çok zor bir akşam oldu. Umudumuz hükümette yeralmaktı. Bütün seçim beklentilerimiz yerine gelmedi maalesef. Pazartesi günü bunları analiz edip, yeni bir güçle gelecekte Yeşil politikayı ilerleteceğiz" dedi.

Bu seçimlerde yıllardır Berlin'de eyalet düzeyinde görev yapan Özcan Mutlu da Federal Meclis'e girmeyi başardı. Berlin'den doğrudan aday olan Mutlu aynı zamanda eyalet listesinde 2. sırada yarışıyordu. 1999 yılından bu yana Berlin Eyalet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapan Mutlu'nun uzmanlık alanı ise eğitim politikaları.

Dün genel seçimlerin yanı sıra Hessen'de eyalet meclis seçimleri de yapıldı. Seçimlerde Yeşiller'de bir dönemdir milletvekilliği yapan Mürvet Öztürk, ikinci kez eyalet meclisine girmeyi başardı. Öztürk göç politikaları konusunda çalışmalar yürütüyor.

Sosyal Demokrat Parti'den ise bu seçimlerde beklendiği gibi Hamburg'lu politikacı Aydan Özoğuz meclise ikinci kez girdi. Hem doğrudan aday , hem de eyalet listesinde partisinin birinci sırasında yeralan Parti Genel Başkan Yardımcısı Özoğuz'un siyasi kariyeri 2001 yılında Hamburg Eyalet Meclisi'ne girerek başlamıştı. Özoğuz uyum politikaları konusunda uzman.

Sosyal Demokrat Parti'den avukat Metin Hakverdi de meclise giren isimler arasında. Doğrudan aday olan Hakverdi, 2008 yılından bu yana Hamburg Eyalet Meclisi'nde görev yapıyor. Hakverdi bu seçimlerde özellikle sosyal medyada aktif biçimde faaliyet göstererek seçmenlere ulaşmaya çalışmıştı.

Sosyal Demokrat Parti'den bir başka isim, genç bir politikacı olan Mahmut Özdemir de meclisin yeni milletvekillerinden. 1987 doğumlu Özdemir, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Duisburg'da partisinin doğrudan adayıydı.

Sosyal Demokrat Parti'den meclise giren diğer iki adaysa Berlin'den Cansel Kızıltepe ile Mönchengladbach'dan Gülistan Yüksel.

Yüksel Möncengladbach'da uzun yıllardır uyum politikaları konusunda yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Sol Parti'den iki dönemdir milletvekili olan Sevim Dağdelen bu seçimlerde de seçilerek, üçüncü kez Meclis'e girdi.

Seçim kampanyalarını ağırlıklı olarak Bochum'da yürüten Dağdelen partisinin eyalet listesinin 5. sırasından seçildi. Sol Parti Meclis Grubu Uyum ve Göç Politikaları Sözcüsü olan Dağdelen aynı zamanda Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Vekili.

Sol Parti'den Federal Meclis'e giren bir başka isimse Berlin'den Azize Tank. Tank, Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf ilçe belediyesinde yabancılar sorumlusu olarak görev yapmıştı.