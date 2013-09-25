Pakistan 7.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Pakistan'ın Belucistan bölgesi 7.8 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, Pakistan'ın güney batısındaki Belucistan bölgesinin ücra bir köşesinde yerel saatle öğleden sonra dört buçukta yerin yaklaşık 23 km altında bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının Hindistan'ın başkenti Delhi'de de hisseldiği bildiriliyor.

Belucistan, Pakistan'ın en büyük yüzölçümüne sahip, fakat nüfus yoğunluğu en az olan bölgesi.

Bölge deprem kuşağında yer alıyor.

Geçen Nisan ayında merkez üssü İran'ın güney doğusunda yer alan yine 7.8 büyüklüğündeki bir depremde en az 35 kişi hayatını kaybetmişti.

İlk gelen haberlerde Huzdar ve Avaran bölgelerinde bazı evlerin çöktüğü ve sarsıntıda en az 45 kişinin öldüğü bildiriliyor.

Pakistanlı yetkili Muhammed Riaz, ''Büyük çapta hasara yol açması olası bir depremin meydana geldiğini'' söyledi.

Pakistan'daki rasathane depremin büyüklüğünü 7.7 olarak kaydetti.

Karaçi ve Haydarabad kentlerinde de sarsıntının hafif biçimde hissedildiği ve bazı iş yerlerinden insanların panik içinde dışarı çıktığı bildiriliyor.