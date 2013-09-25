Çikolatanın şekli, tadını da değiştiriyor

İngiltere'deki bazı çikolata tutkunları ülkenin en çok sevilen çikolatalarından Dairy Milk'in şeklinin değişmesinden bu yana, tadının da değiştiğini söylüyor.

Ancak üretici firma Cadbury, tarifin değişmediğinde ısrarlı.

Peki çikolatanın şeklindeki değişiklik, tadını da değiştirir mi?

Dairy Milk, İngilizlerin en çok sevdiği çikolatalardan biri, dolayısıyla herhangi bir değişikliğin tepki çekmesi doğal.

Klasik köşeli çikolatanın şekli geçen yıl değiştirildi ve yuvarlak hale getirildi.

Ancak çikolatanın şeklindeki değişiklikten bu yana, Dairy Milk'in tadındaki değişiklik de ateşli bir tartışmanın konusu oldu.

Başta Mumsnet olmak üzere, internet forumlarında bazı tüketiciler şekildeki değişiklikle beraber, çikolatanın tadının 'yağlı' ve 'iç bayıltıcı' bir hale geldiğini söylüyor.

Cadbury ise çikolatanın tarifinin değil, sadece şeklinin değiştiğini söylüyor.

Uzmanlar: Kesinlikle değişir

Şirketin Sözcüsü Tony Bilsborough 'Bu değişiklik hiç şüphesiz ağızda erime deneyimini geliştiriyor ve müşterilerimizden çok olumlu tepkiler aldık' diyor. Peki çikolatanın şeklindeki değişiklik, tadını da değiştirir mi?

Biliminsanları, çikolata uzmanları ve şefler 'Kesinlikle' diyor.

Çikolatanın şekli ağızda ne hızda eridiğini belirliyor ve bu da farklı gıda moleküllerinin, tad ve koku duyuları üzerinde algılanma sırası ve hızını tayin ediyor.

Dairy Milk şeklini değiştirdiği için ağızda farklı şekilde eriyor, bileşimindeki moleküllerin algılanma sırasını, dolayısıyla da tadını değiştiriyor.

Duyu Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Barry C. Smith, 'Çikolatanın katı halinden eriyik haline geçme hızı, rayihasının duyular tarafından algılanma zamanını da belirliyor. Yeni şekille çikolata ağızda daha çabuk ısınıp, eriyebilir. Bu da tadı değiştirir' diyor.

Nestle Araştırma Merkezi'nin çalışmasına göre de, çikolatanın şekli tad algısını etkiliyor.

Nestle'nin çalışmasına göre, iş ağızda erimeye ve yumuşaklığa gelince yuvarlak şekiller en iyisi.

Şef Simon Rimmer da, "Yuvarlak şeklin ağıza daha uygun olması ve daha çabuk erimesi çikolatanın tadının daha 'yağlı' bir hale geldiği şikayetlerini haklı çıkarıyor. Ağızda daha çabuk eriyince çikolatadaki kakao yağı daha çabuk ortaya çıkıyor. Bu nedenle daha yağlı olduğu düşünülebilir" diyor.

Ancak çikolatanın şekli, moleküllerin salımını etkilediği kadar görsel algıyı da değiştiriyor.

Profesör Smith, 'Çoğu gıdayı her şeyden önce gözlerimizle seçeriz. İnsanların alıştığı şekil değişince, tadının da farklı olduğunu düşüyorlar' diyor.

Ayrıca uzmanlara göre, insanların gıdaların şekline dair hafızaları, gıdanın tadına ilişkin algılarını da etkiliyor.