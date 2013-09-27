Hollanda: Dindarlardan "erotik afiş"e tepki

Hollanda'nın Utrecht kentinde bugün başlayan "Kamasutra Erotik Yaşam Tarzı Fuarı" için hazırlanan afiş, ülkedeki koyu Protestan kesimin tepkisine neden oluyor.

Ülke genelinde otobüs durakları ve caddelere asılan tangalı ve yüksek topuklu kadın fotoğraflarının yer aldığı afiş, "ahlaksızlık" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Tartışmaların odağında ise yine koyu Protestanların yoğun olarak yaşadığı Wijk bij Duurstede kenti var.

Daha önce de cinsellik içeren afişlere duyulan rahatsızlık nedeniyle gündeme gelen kent, bu kez Kamasutra Fuarı afişlerine karşı çıktı.

Yerel Protestan - Hristiyan Parti Oluşumu (PCG), Kamasutra Fuarı afişinin yasaklanmasını istiyor.

PCG Başkanı Hans Marchal, 1,5 yıl içinde üç kez "erotik afiş sıkıntısı" yaşadıklarını söylüyor. Marchal, tepkisini şu sözlerle dile getiriyor:

"Otobüs duraklarına bu reklamlar yapıştırılıyor. Bu tür şehvetli görüntülerin kamuya açık alanda olması yanlış. Küçük çocuklar bunlarla muhatap edilemez. Biraz daha az reklam yapılsa ne olur?"

Wijk de Duurstede kenti, bir süre önce de "seks oyuncağı" tanıtımı yapan kadın fotoğraflarının bulunduğu afişlere duyulan öfkeyle gündeme gelmişti. Tepkilere öncülük eden PCG, sözkonusu afişleri, "kadın düşmanı, ahlak dışı ve kabul edilemez" olarak tanımlamıştı.

Müslümanlar da tepkili

Kamasutra Erotik Yaşam Fuarı'nın, cinsel çağrışımlı afişlerine tepki gösteren koyu Protestanlara ülkedeki Müslümanlardan da destek geldi.

Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Arif Yakışır, otobüs durakları başta olmak üzere kamuya açık alanlara asılan cinsel içerikli afişlerin Müslümanları da rahatsız ettiğini söyledi.

Erotik Yaşam Fuarı yapılmasına ya da bunun tanıtılmasına karşı olmadıklarının altını çizen Yakışır, şu görüşleri dile getirdi:

"Çokkültürlü bir toplumda yaşıyoruz. Toplumun ahlaki değerlerine ters düşecek bir tanıtım yapılmaması gerekir. Cinsel çağrışımlı afişlerin çoluk çocuğun gözüne sokarcasına her yere asılması hoş değil. Kesinlikle doğru bulmuyoruz. Protestan kesimin tepkisini haklı buluyor ve destekliyoruz."

Kamasutra Erotik Yaşam Fuarı, 27-29 Eylül tarihleri arasında Utrecht Fuar Merkezi'nde (Jaarbeurs) gerçekleşiyor.