Nikos Mihaloliakos bugün mahkemeye çıkarılıyor

Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak partisinin lideri Nikos Mihaloliakos, kendisine yöneltilen "bir suç çetesi örgütleme" suçlamasına karşı savunmasını vermek üzere bugün mahkemeye çıkıyor.

Mihaloliakos, geçen hafta sonunda Yunan polisinin Altın Şafak partisine yönelik beklenmedik operasyonu sırasında gözaltına alınan 6 milletvekilinden biriydi.

Toplam 22 kişinin gözaltına alındığı Altın Şafak operasyonu, 18 Eylül'de ırkçılık karşıtı Pavlos Fyssas adlı müzisyenin öldürülmesinin kamuoyunda yarattığı büyük öfkeyi izliyordu.

Hafta başında 4 milletvekili mahkemede ilk ifadelerini vermişti.

Pavlos Fyssas'ı bıçaklayarak öldüren şahıs, polise Altın Şafak yandaşı olduğunu söylemişti. Parti ise ısrarla böyle bir ilişki bulunmadığını savunuyor.

Parti lideri Nikos Mihaloliakos'a, cinayet, saldırı ve kara para aklama da dahil, çeşitli suçlamalar yöneltiliyor.

Yunanistan yasalarına göre, bugün sorgu hakiminin karşısına çıkacak olan Mihaloliakos, ön savunmasını yapacak.

Ardından hakim, zanlıya yöneltilen suçlamalara ve yapılan savunmaya dayanarak Mihaloliakos'un kefaletle serbest bırakılıp bırakılmayacağına ya da asıl yargılama süreci başlayıncaya dek gözaltına tutulup tutulmamasına karar verecek. Yunan makamları mahkemeyi hızla sonuca kavuşturmak istiyor.

Mihaloliakos'un yardımcısı Hristos Pappas'ın da önümüzdeki günlerde mahkemeye sevkedilmesi bekleniyor.

BBC Atina muhabiri Mark Lowen, mahkeme sonunda suçlu bulunan milletvekillerinin parlamentodaki yerlerini kaybedeceklerini, bunun ara seçime neden olacağını ve hükümetin de, bu mahkeme sonucunda, Altın Şafak partisinin tamamiyle ortadan kaldırılmasını umduğunu aktarıyor.

Dün diğer bazı partililerin mahkemeye çıkarılması sırasında, çok sayıda özel güvenlik biriminin görevlendirilmesi, Altın Şafak partisinin, kamuoyu yoklamalarında puan kaybetmiş gibi görünse de, hala önemli bir desteğe sahip olduğuna işaret ediyor.

Neo-Nazi partinin yandaşları dünkü destek mitingi sırasında "Siz kahramansınız!" şeklinde sloganlar attı.