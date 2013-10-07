İngiliz FBI'ı kuruluyor

İngiltere'de örgütlü suçla mücadelede yeni bir adım atılıyor.

Ülkenin altı bin civarında organize suç çeteleriyle mücadele için yeni bir kurum göreve başlıyor.

İçişleri Bakanı Theresa May, "İngiliz FBI" olarak da anılan bu kurumun, organize suçluları "amansızca kovuşturacağını" söyledi .

Ulusal Suçlar Dairesi NCA, 4 bin 500 polisle ülke çapında faaliyet gösteren ilk istihbarat merkezini çalıştıracak.

NCA, insan ticareti gibi suçlarla başa çıkmak için sınırlar ve İngiltere limanlarını kontrol altına alacak.

Ayrıca internet üzerinden kurulan çocuk istismarı şebekelerini de takip edecek.

Kurumun 40 ülkede görevlileri olacak.

Bu, son 15 yıl içinde kurulan üçüncü benzer birim.

İçişleri Bakanlığı'nın bu adımını eleştirenler, yeni bir kurum tesis edilmediğini, mevcut kurumların daha az kaynak ile yeni bir isim altında bir araya getirildiğini söylüyorlar.

NCA, hiçbir suçlunun bu kurumun faaliyet alanının ötesinde olmacağını savunuyor.

Theresa May de BBC'ye yaptığı açıklamada, organize ekonomik ve siber suç, sınır polisliği ve çocuk koruma üzerinde durulacağını söyledi.

'Suç düşüyor'

NCA İngiltere'de bölgesel polis güçleri ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla çalışacak.

Kurumun yöneticisi Keith Bristow suçluların mal varlıklarına el konulması da dahil olmak üzere çeşitli tedbirler alınabileceğini, faaliyetlerinin sürekli takip edileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Theresa May de kurumun "ekonomik suç ve dolandırıcılıkla başa çıkma yeteneğini artıracağını" söyledi.

Ancak, ABD güvenlik kurumu FBI'ın aksine NCA'in terörle mücadelede sorumluluğu olmayacak.

Bakan May "Ülkemizde suç oranları düşüyor ancak işi hafife alamayız." diyor.