Filipinlerde 7,2 büyüklüğünde deprem

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Filipinler'de meydana gelen 7,2 büyüklüğünde depremde şu ana kadar 30'dan fazla kişinin öldüğü tespit edildi.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar merkezi depremin merkez üssünün kumsallarıyla ünlü Bohol adasının altında olduğunu bildirdi.

Can kaybı haberleri de binaların çöktüğü Bohol ve yakınlarındaki Cebu bölgesinden geliyor. Çok sayıda bina ve kilisenin depremde hasar gördüğü bildiriliyor.

Deprem yerel saatle 08:12 (TSİ 02:12) de meydana geldi.

Depremzedeler resmi tatil olması nedeniyle işyerleri ve okulların boş olmasının büyük şans olduğunu söylüyorlar.

Yetkililer Bohol'da en az 16 ve Filipinler'in ikinci büyük kenti Cebu'da 15 kişinin öldüğünü açıkladılar. Onlarca da tedavi gören yaralı var.

Cebu bölgesinin Afet işleri yetkilisi Neil Sanchez en az beş kişinin limanın çökmesi, iki kişinin de bir dükkanın çatısının çökmesi v eüç kişinin de bir spor merkezinde yaşanan panik nedeniyle ezilerek öldüğünü bildirdi.

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Bohol valisi Edgardo Chatto da bölgede 16 ve 17. yüzyıllardaki İspanyol sömürgeciliği döneminden kalma bazı tarihi kiliselerin de hasar gördüğünü açıkladı.

Sarsıntı nedeniyle bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.

Cebu felaket bölgesi ilan edildi.

Depremi artçı sarsıntılar izliyor.

Filipinler'in başkenti Manila'dan uçakla bir saat mesafede bulunan Cebu bölgesinde 2,6 milyon insan yaşıyor. Depremin merkez üssü olan plajlarıyla ünlü turistik Bohol adasına ise Cebu'dan tekneyle geçiliyor.