'Kosovalı Çingene kız Fransa'ya dönebilir'

Image caption Kosova'ya gönderilen Leonarda Dibrani

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, sınırdışı edilen Kosovalı Çingene kızın eğitimini tamamlamak üzere ülkeye dönebileceğini ancak ailesinin dönmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Hükümet soruşturması, ihraç etme kararını yasalara aykırı buldu.

Ancak Cumartesi günü yayımlanan rapor, ileride benzeri bir karar alındığında, öğrencinin okul saatleri dışında uygulanması gerektiğine hükmetti.

15 yaşındaki Kosovalı Çingene Leonarda Dibrani, bir süre önce okul gezisi sırasında otobüsten indirilerek ailesi ve beş kardeşi ile sınır dışı edilmişti.

Leonarda ve ailesi, ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle beş yıl önce Fransa'ya göç etmiş, ancak iltica başvuruları reddedilmişti.

Leonarda'nın yaşadıkları, ülke genelinde protestoları da beraberinde getirdi.

Gösterici gençler başta başkent Paris'in Bastille Meydanı'nda toplanırken bazı protestocularla polis arasında çatışma çıktı.

Paris ve diğer birçok kentte binlerce öğrenci, 15 yaşındaki Kosovalı Çingene Leonarda Dibrani'nin, bir süre önce okul gezisi sırasında otobüsten indirilerek ailesi ile sınır dışı edilmesini protesto etti.

Cumartesi günü ise 19 yaşındaki başka bir öğrenci Ermenistan'a geri gönderilmişti.

Öğrenciler İçişleri Bakanı Manuel Valls'ın istifasını talep etti.