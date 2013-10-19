170 milyon yıllık kayayı deviren Amerikalı izciye tepki

ABD'de Goblin Vadisi Devlet Parkı'ndaki 170 milyon yıllık kızıl kayayı deviren izci liderine tüm dünyadan tepki yağıyor.

Amerikalı yetkililer, Glenn Taylor ve kendisini filme çeken arkadaşına dava açılabileceğini söylüyor.

Video kayıtta Taylor şarkı söyleyerek dev kayayı itip devirirken görülüyor.

İzciler, video kaydı internete koyduktan sonra ölüm tehditleri aldıklarını bildirdi.

Taylor ve arkadaşı, kayanın zaten devrilmek üzere olduğunu ve kayaya müdahale ederek olası bir kazayı önlediklerini savundu.