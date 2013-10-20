Avustralya'da yangın: Olağanüstü hal ilan edildi

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Karar, hava sıcaklığının artması ve yangınların şiddetli rüzgarların etkisiyle büyümesi üzerine alındı. Yetkililer, bölgede şimdiye kadar 200'den fazla evi kül eden yangınla ilgili olarak son 40 yılın en zorlu koşullarıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. New South Wales Eyaleti Başbakanı Barry O'Farrell olağanüstü hal kararının 30 gün boyunca acil durum ekiplerine gerektiğinde gaz ve elektriği kesme gibi ek yetkiler verdiğini söyledi. O'Farrell, "En kötüsü için hazırlık yapıyoruz ama en iyisini umuyoruz"dedi.

37 bin hektar ormanlık alan yandı

Yüzlerce kişiyi evsiz bırakan orman yangınlarında şimdiye kadar bir kişi öldü. Bu kişinin evini alevlerden korumaya çalışırken kalp krizi geçirdiği belirtiliyor. Birkaç gündür görece serin geçen havaların ardından sıcaklıkların yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkarak 30 santigrat dereceyi aşacağı tahmin ediliyor. Alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılması nedeniyle bazı bölgelerde çok sayıda kişi tahliye edildi. Son birkaç gün içinde eyalette 37 bin hektar ormanlık alan yandı. 15 ayrı noktada devam eden yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. Yangınların çıkış nedeni bilinmiyor ancak Avustralya ordusu, yangına bir askeri tatbikat sırasında kullanılan patlayıcıların yol açmış olabileceği iddialarını araştırıyor. Geçmişte bu tür pek çok yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlenmişti. Polis, geçmişte yangın çıkarmaktan suçlu bulunan bazı "kundakçıları" yakın takibe aldığı belirtiliyor.