Merkel: Dostlar arasında casusluk kabul edilemez

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD’nin telefonlarını dinlediği iddialarına gönderme yaparak dostların birbiri hakkında casusluk yapmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği liderler zirvesi için Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelen Merkel, dost ülkeler arasında güvenin gerekli olduğunu ve ABD ile yeniden güven ortamının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Zirveye katılan diğer liderler de ABD’nin casusluk faaliyetlerinin ölçeğiyle ilgili kaygılarını dillendirdi.

Merkel zirve sırasında kıs bir sure için Fransız lider François Hollande’la da biraraya gelerek konuyu tartıştı.

Bu arada İtalya’daki haftalık gazete L’Espresso da Edward Snowden’ın sızdırdığı belgelere dayandırdığı haberinde ABD’nin İtalya’deki internet ve telefon görüşmelerini gözetlediğini yazdı.

Avrupa’nın gündeminde bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa çapındaki telefon dinleme iddiaları var.

Son olarak dün, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cep telefonu görüşmelerinin Amerikan istihbaratı tarafından dinlenmiş olabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Bu iddialar üzerine Merkel'in ABD Başkanı Barack Obama'yı arayarak bir açıklama istediği bildirildi.

Angela Merkel'in sözcüsü Almanya liderinin bu tür uygulamaları 'kesinlikle kabul edilemez' gördüğünü söylemişti.

Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney yaptığı açıklamada "ABD, Almanya Başbakanı Merkel'in haberleşmelerini izlemiyor ve izlemeyecek" demiş ancak geçmişteki istihbarat çalışmalarına açıklık getirmedi.

Carney, Washington yönetiminin, Almanya, Fransa ve Latin Amerika'daki diğer bazı ülkelerin ABD istihbaratının faaliyetleriyle ilişkin kaygıları üzerine bir inceleme yapıldığını söylemişti.

Bu kadarı artık yeter

Avrupa Komisyonu'nun iç piyasalar ve hizmet sektöründen sorumlu üyesi Michel Barnier, son telekulak iddiaları ardından BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu kadarı artık yeter" dedi.

Avrupa Birliği'nin deneyimli siyasetçisi, Amerika Birleşik Devletleri'ne olan güvenin sarsıldığını ve Washington yönetiminin bu iddialara tatmin edici bir yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

AB liderler zirvesinin gündemindeki diğer konular arasında ekonomi ve göçmenler konusu oldu.

Avrupa ekonomilerinin krizden çıkması ve büyümesi için önemli bir adım olarak görülen 'dijital ekonomi inisiyatifi' de tartışılan konular arasında.

Liderler, tüm Avrupa'da şirket ve iş yerlerinin dijital teknolojinin getirdiği kolaylıklardan mümkün olduğu kadar yararlanabilmesi için gereken düzenlemelerin yapılması ve bürokrasinin azaltılması konularını değerlendirdi.

Son dönemde yaşanan trajediler ve çok sayıda can kaybının ardından göçmenlerin durumu da bu toplantıda ele aldındı.

Avrupa Komisyonu, göçmenler konusunda daha planlı ve düzenli önlemler alınması için üye ülkelere çağrıda bulunmuştu.

Komisyon, Almanya, Fransa ve İsveç'in en fazla mülteci kabul eden ülkeler olduğunu, göçmenlerin kabulü konusunda daha dengeli bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.

Brüksel'deki gözlemciler, Eurosur adı verilen yeni izleme ve takip sistemi devreye girene ve ne kadar etkili olduğu görülene kadar liderlerin bu konuda sadece işbirliği sözü vereceklerini ancak bu aşamada daha fazla para ya da kaynak ayırmayı kabul etmeyeceklerini ifade ediyor.