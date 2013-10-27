Bağdat'ta yarım saat içinde altı bombalı saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen altı ayrı saldırıda en az 37 kişi öldü.

Çoğunlukla Şiilerin yaşandığı bölgelerde, park etmiş araçlara yerleştirilen patlayıcılar, yarım saatlik bir zaman dilimi içinde uzaktan kumandayla patlatıldı.

Irak'ta mezhep ayrılığına dayalı şiddet 2008'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı.

Sadece bu ayki saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Ekim'de 600 ölü

Birleşmiş Milletler'e göre yalnızca Eylül'de yaklaşık 1,000 kişi öldü, 2,000'den fazla kişi de yaralandı.

Resmi olmayan rakamlara göre Ekim'deki ölü sayısı da 600'den fazla.

Saldırıların çoğundan Şii bölgelerini hedef alan Sünni militanlar sorumlu tutuluyor.

Azınlıktaki Sünni Araplar, Şiilerin liderliğindeki hükümetin kendilerini dışladığını söylüyor.