Suriye: Yarubiye sınır kapısı PYD'nin denetimine geçti

Suriye'nin kuzey doğusundaki Kürtlerin, Irak'a açılan Yarubiye sınır kapısının kontrolünü ele geçirdikleri haber veriliyor.

Demokratik Birlik Partisi'ne (PYD) bağlı Kürt gruplar, El Kaide'ye bağlı gruplarla üç gün süren çatışmaların ardından sınır kapısının kontrolünün kendilerine geçtiğini duyurdu.

Iraklı yetkililer, sınırın karşı tarafından yoğun silah ve top seslerinin geldiğini söylüyor.

Kürt gruplar, Suriye'de isyancılarla ordu arasındaki savaşın dışında kalmaya çalıştı.

Şiddetli çarpışmalar

Ancak son aylarda radikal İslamcı grupların Kürtlerin denetimindeki bölgeye girmesinin ardından çatışmalar yoğunlaşı.

Iraklı bir yetkili Associated Press ajansına yaptığı açıklamada Bağdat Hükümeti'nin çatışmaların yayılma olasılığına karşı, sınıra yığınak yaptığını söyledi.

Yetkili, Kürt milislerle İslamcı militanlar arasındaki çatışmaları anlatırken, "Her türlü silahın kullanıldığı çarpışmalar yaşanıyor" dedi.

Yarubiye sınır kapısı Mart ayında Suriye birliklerinden İslamcı gruplara geçmişti.

Ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzey doğusunda yaşayan Kürtler, Suriye nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor.

İkisi de hükümet karşıtı olan cihat yanlısı militanlar ile Kürt milisler arasındaki çatışmalar, Suriye'deki iç savaşa yeni bir boyut kazandırmıştı.