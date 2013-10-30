Steve Jobs'un evi 'tarihi mekan' ilan edildi

Steve Jobs'un ilk Apple bilgisayarlarını kurduğu California'daki ev, Silikon Vadisi yetkilileri tarafından korunması gereken kültür varlığı ilan edildi.

Los Altos'daki mütevazı ev, epey bir süredir turistlerin güzergahı üzerindeydi.

Bundan böyle Tarih Komisyonu'nun onayı olmadan, evde herhangi bir değişiklik yapılamayacak.

Apple'ı 1976 yılında kuran Steve Jobs, 2011 yılında 56 yaşında ölmüştü.

Şu an evin sahibi olan Steve Jobs'un kızkardeşi, BBC'nin görüş aldığı Los Altos yetkililerine göre, karara itirazda bulunmadı.

Evin tarihi önemde bir kültür varlığı olarak görülmesi kararı komisyonda oybirliğiyle alındı.

Los Altos'lu sözcü Zachary Dahl, ''Buranın halkına gurur veren bir olay.'' diyor.

Jobs, Steve Wozniak ve Apple'ın kuruluşunda yer almış bir dizi arkadaşıyla birlikte ilk 100 adet Apple bilgisayarını bu evin oturma salonu ve garajında inşa etmişti.

Hızla büyüyen Apple, bir süre sonra Cupertino'ya taşındı.