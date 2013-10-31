New York'ta sigara için yaş sınırı 21'e yükseldi

New York Belediyesi sigara satın almak için yaş sınırını 18'den 21'e yükseltti.

Associated Press Haber Ajansına göre, Belediye Meclisi'ndeki oylamayla alınan kararla New York, ABD'de sigara satın almak için yaş limitini bu kadar çok yükselten en kalabalık kent oldu.

Yeni yaş kısıtlaması elektronik sigaralar için de gerekli olacak.

ABD genelinde 18 yaşından büyükler sigara satın alabiliyor.

Bazı eyaletler yaş sınırını 19'a yükseltirken, en az iki şehir 21'e çıkartmıştı.

Tasarıyı meclis gündemine getiren Belediye Meclisi Üyesi James Gennaro, "Kısıtlama kelimenin tam anlamıyla çok sayıda hayat kurtaracak" dedi.

Annesi ve babasını sigarayla bağlantılı hastalıklar nedeniyle kaybeden Gennaro ''Ben bununla yaşadım ve olanları gördüm. Ama bugün iyi hissediyorum.'' diye konuştu.

Ancak kısıtlama karşıtları kuralın gençleri sigara almak için karaborsaya yönlendireceğine dikkat çekiyor.

Yaş sınırının yükseltilmesine destek verdiği bilinen New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'ün tasarıyı 30 gün içinde imzalaması gerekiyor. Uygulama imzadan sonraki 6 ay içinde yürürlüğe girecek.

Bloomberg oylamadan sonra yaptığı yazılı açıklamada "Sigara bağımlılığının bir gencin sigarayı denemesinden kısa süre sonra başlayabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla gençlerin sigaraya alışmasını en başından durdurmamız kritik önemde." dedi.