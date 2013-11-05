Alman yetkililer, Münih'te ele geçirilen Nazi yağması resimler arasında, ünlü ressamların bilinmeyen eserlerinin de bulunduğunu açıkladı.

Eserler arasında Renoir, Picasso, Chagall ve Toulouse-Lautrec'in resimleri de bulunuyor.

Geçen yıl, Almanya'nın Münih kentinde, Naziler'in 1930 ve 40'lı yıllarda el koyduğu yaklaşık 1400 parça sanat eseri bulunmuştu.

Bulunan eserlerin slaytları bir basın toplantısında gösterildi.

Bir uzman, bu eserlerin özel koleksiyonculardan, ya da kurumlardan yağmalanmış olduğunu açıkladı.

Savcılık, eserlerin mülkiyet sorununa hâlâ açıklık getirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Image caption Bulunan resimler içinde Henri Matisse'in eseri de var

Eserlerin toplam piyasa değerinin 1 milyar euro dolayında olduğu tahmin ediliyor.

Augsburg başsavcısı Reinhard Nemetz, Münih'te Cornelius Gurlitt'in dairesinde 121 çerçeveli, 1258 de çerçevesiz resim ele geçirildiğini söyledi.

Yasal işlemlerin karmaşıklığından söz eden Nemetz, herhangi bir suç unsuru bulunup bulunmadığı konusunda henüz netlik olmadığını söyledi.

'Olağanüstü güzel'

Eserler arasında Marc Chagall, Otto Dix, Max Liebermann ve Henri Matisse'in daha önce bilinmeyen resimleri de bulunuyor.

Sanat uzmanı Meike Hoffmann, bazı eserlerin kirlenmiş olduğunu, fakat hasara rastlanmadığını açıkladı.

Image caption Marc Chagall'ın daha önce bilinmeyen bir eseri

Hoffman, "Uzun zamandır kayıp olan ve imha edildiği sanılan bu eserlerin önünde durup onları iyi bir durumda görmek olağanüstü güzel bir duygu. Resimler olağanüstü kaliteli ve sanat uzmanları için özel değerleri var. Birçok eser bugüne kadar bilinmiyordu." dedi.

Resimler geçen yıl Mart ayında Cornelius Gurlitt'in vergi kaçakçılığı soruşturmasına tabi tutulması sırasında bulunmuştu.

Eserlerin karanlık bir odada karmakarışık eşyalar arasında tutulduğu öğrenildi.

Almanya'da yayımlanan Focus dergisi, Gurlitt'in arada bir paraya ihtiyaç duydukça resimleri teker teker sattığını duyurdu.

Gurlitt'in nerede olduğunu bilmediklerini açıklayan savcı, "tutuklamayı gerektirecek acil bir suç durumundan şüphelenmediklerini" ifade etti.