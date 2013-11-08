Uzayda dolaşan 'kuyruklu göktaşı'

Hubble teleskobu, altı kuyruklu yıldıza benzer uzantısıyla "dönen bir fıskiyeyi" andıran bir göktaşı keşfetti.

Normalde küçücük bir ışık kaynağı olarak görünen göktaşlarından farklı olarak etrafa toz saçan bu cisim gökbilimcileri şaşırttı.

P/2013 P5 adı verilen göktaşı, en az beş aydır düzenli olarak toz saçıyor. Bunun göktaşının kırılma sürecinde oluştuğu düşünülüyor.

Göktaşıyla ilgili ayrıntılı bilgi Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.

Göktaşı mı, kuyruklu yıldız mı?

ABD'nin Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nden Profesör Dave Jewitt, bu göktaşını gördüklerinde "şaşkına döndüklerini" ifade etti.

Jewitt, "Daha şaşırtıcı olanı, toz saçtığı sırada kuyruk yapısının 13 günde büyük bir değişim geçirmesi. Bu da bizi şaşırttı. Baktığımız şeyin kuyruklu yıldız olduğuna inanması çok zor." dedi.

Gökbilimciler, göktaşının dönme hızı arttıkça yüzeyinde kopmalar olmasının mümkün olduğunu düşünüyor.

Güneş'ten gelen radyasyon basıncının göktaşını dönmeye yönelttiği ve bunun, zayıf yerçekimi nedeniyle göktaşını bir arada tutamaz hale getiren bir noktaya ulaştığı tahmin ediliyor.

Gökbilimciler, kuyrukların başka bir göktaşı ile çarpışma sonucu oluşmadığına inanıyor; bu durumda uzayda birdenbire ve fazla miktarda toz serpilmesi görmek gerektiğini belirtiyor.

Göktaşı, Ağustos ayında Hawaii'deki Pan-STARRS teleskobu ile keşfedilmiş, anormal bir şekilde donuk oluşu dikkat çekmişti.

Altı kuyruk ise göktaşının 10 Eylül'de Hubble teleskobu ile çekilen ayrıntılı görüntülerinde tespit edildi.