'Süper tayfun' Filipinler'i vurdu

Cuma günü Filipinler'i vuran Haiyan tayfunun yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğundan korkuluyor.

Kıyı şeridinden bulunan Tacloban'da binalar yerle bir olurken ağaçlar da etrafa saçıldı.

Bölgeden aktarılan ilk bilgiler 100 cesede rastlandığı yönünde olsa da Kızıl Haç örgütü ölü sayısının binin üstünde olabileceğini açıkladı.

Filipinler Kızıl Haç örgütü ayrıca Samar şehrinde 200 kadar kişinin ölmüş olabileceğini belirtti.

Şimdiye kadar görülmüş en kuvvetli tayfunlardan biri olan Haiyan şimdi Vietnam'a doğru ilerlerken halk bu bölgelerden tahliye ediliyor.

Filipinler havacılık dairesi yetkilileri Tacloban şehrinde sokaklarda yatan 100 ceset gördüklerini; yerel gazeteciler de yakınlardaki başka bir kentte bulunan kilisede de 20 cesetle karşılaştıklarını aktardı.

Tayfun binaları yerle bir ederken toprak kaymasına da neden oldu. Filipinler ordusu yardım operasyonları başlattı.

Haiyan tayfunu şimdiye kadar kaydedilen en büyük tayfunlardan biri.

Tayfunun vurduğu Leyte bölgesine helikopterle giden Filipinler Enerji Bakanı Jericho Petilla "yüzlerce" kişinin öldüğünü düşündüğünü söyledi.

Filipinler Kızıl Haç örgütü genel sekreteri Gwendolyn Pang, şimdilik sadece Tacloban ve Samar'dan ölü sayısına dair bilgiler alabildiklerini açıkladı.

Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Pang "Tacloban'da bin kadar cesedin yüzdüğünü" tahmin ettiklerini söyledi.

Kendisi ayrıca "Samar'da 200 kişi öldü. Doğrulama çalışmaları devam ediyor." dedi.

İçişleri Bakanı Max Roxas da bölgeye vardığında yaptığı açıklamada "Felaketin boyutlarını anlatmak için söz bulamıyorum… Bu inanılmaz. Tam anlamıyla bir insanlık trajedisi." dedi.

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İletişim ve elektrik hatları koptu

BBC'nin başkent Manila'da bulunan muhabiri Jon Donnison, yardım kuruluşlarının Leyte adasında bulunan Tacloban'a ulaşmakta zorlandıklarını aktarıyor.

Kentin havalimanı büyük zarar gördüğünden ancak askeri uçuşlar gerçekleştirilebiliyor.

Sivil Havacılık Dairesi başkan yardımcısı John Andrews, Tacloban havalimanının idarecisiyle konuştuğunu ve havalimanının etrafında 100 ölü ve en az 100 yaralı olduğunun aktarıldığını açıkladı.

Kendisi ayrıca fırtınaların havalimanını "mahvettiğini" belirtti.

Birleşmiş Milletler doğal afetler değerlendirme koordinasyon ekibi başkanı Sebastian Rhodes Stampa, Tacloban'daki "yıkımın çok büyük çapta" olduğunu açıkladı.

"Arabalar çalı yumağı gibi savrulmuş; sokaklar da enkazla kaplı. Daha önce sadece 2004 yılındaki Hint Okyanusu'ndan gelen tsunaminin ardından böyle bir manzarayla karşılaşmıştım." dedi.

Cuma günü karaya vuran tayfun, beraberinde saatte 379 kilometre hıza varan rüzgarlar, 15 metre yüksekliğinde dalgalar ve 400mm yağmur getirdi.

Meteoroloji uzmanları bu tayfunun 2012 yılında Filipinler'de bin kişinin ölümüne neden olan Bopha tayfunu kadar etkili olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Bölgede okullar ve işyerleri tatil edilirken feribot ve uçak seferleri de askıya alınmıştı. Ayrıca hastaneler ve askerler de yardım operasyonları için hazırda tutuluyordu.

Bölgeye elektrik sağlanamazken, iletişim hatları da kopmuş durumda.

Geçen ay 7,3 seviyesinde bir depremle sallanan, ve 5 bin kişinin çadırlarda kaldığı Bohol da tayfunun izleyeceği yol üzerindeydi.

İngiltere'nin Filipinler büyükelçisi Asif Ahmad, ülkesinin yardım ekipleri göndereceğini söyledi. Avrupa Birliği'nin Filipinler delegasyonu başkanı Guy Ledoux de birliğin yardımda bulunacağını açıklamıştı.

Vietnam'da tahliye

Şimdi Vietnam'a doğru ilerleyen tayfunun ülkeyi Pazar günü etkisi altına alması bekleniyor.

Yetkililer bu yüzden 100 bin kişiyi tahliye ediyor.

Vietnam devlet televizyonu, okulların kapatıldığını ve kıyı bölgelerinde yaşayanların yüksek alanlarda bulunan tayfun sığınaklarına kaydırıldığını aktarıyor.