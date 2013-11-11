Fransa'da seks için para ödemek suç mu sayılacak?

Bir ülke, seks için bedenini satanları değil de onlara para ödeyenleri cezalandırarak fuhuşu ortadan kaldırabilir mi?

27 Kasım'da Fransa parlamentosunda tartışmaya açılacak yeni yasa tasarısıyla bu sorunun yanıtı aranacak.

İktidardaki Sosyalist Parti'nin gündeme getirdiği tasarı 20'den fazla maddeden oluşuyor. Bunların çoğu fuhuş sektöründe faaliyet gösteren yabancı şebekeleri hedef alırken, bazıl hükümler de fuhuştan kurtulmak isteyenlere yardımcı olmayı amaçlıyor.

Fakat Fransa'nın konuştuğu asıl konu, ülke tarihinde ilk kez "fuhuşa başvurma"yı, bir başka deyişle seks için para ödemeyi suç sayacak olan 16. Madde.

Bu suçu işleyenlere ilk defasında 1500 euro, tekrarı halinde ise iki katı ceza öngörülüyor.

Ayrıca seks için para ödeyen kişinin, içkili araba kullanan şoförlere yapıldığı gibi, fuhuşla ilgili bir "farkındalık" kursuna gönderilmesi de planlanıyor.

Tasarının yasalaşması büyük olasılık olarak görülüyor.

Cezai sorumluluğun fahişelerin üstünden kaldırılıp fuhuş için para ödeyenlere aktarılması büyük bir etik sosyal değişim olarak yorumlanıyor.

Bir grup erkekten itiraz

Ancak bir grup erkek, geçen hafta bir dergide yayımladıkları bir açıklamayla bu girişimi kınadıklarını açıkladı.

Grubun başını çeken yazar Frederic Beigbeder, milletvekillerini "arzu ve zevk için normlar koymak" ve insanların özel alanlarına müdahale etmekle suçladı.

Açıklamada, "Biz özgürlüğü, edebiyatı ve mahrem ilişkiyi seven insanlarız. Devlet bizim özel bölgelerimizi kontrol ettiğinde bunların üçü de tehlikededir... Cinsellik bakımından doğru olanlara karşı bizler yetişkinler gibi yaşamak istiyoruz" deniliyor.

Sosyalist Parti bu açıklamayı "erkek egemenliğini ve kadınların itaatini sürdürmeyi amaçlayan skandal ve gerici bir açıklama" olarak niteledi.

Feminist bir grup ise bunun "konumlarını muhafaza etmek ve kadınların vücudunu parayla kullanmak isteyen baskın erkeklerin" işi olduğunu söyledi.

Bazıları ise yasanın "sokaktaki" fuhuşu azaltabileceği ama giderek artan bir uygulama olan internet üzerinden fuhuş konusunda etkisiz olacağı görüşünde.

Yasa tasarısına karşı çıkanlar arasında fuhuş sektöründe çalışanlar da yer alıyor. Müşterilere ceza uygulamasının işi yeraltına iteceği ve fahişeleri daha fazla sömürüye maruz bırakacağı ifade ediliyor.

Fransa'da 20 bin fahişenin bulunduğu ve bunların yüzde 90'ının yabancı kökenli olduğu tahmin ediliyor.