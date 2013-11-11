Rus protestocu kendini testis torbasından yere çiviledi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kızıl Meydan'da bir sanatçı soyunup kendini kaldırım taşlarına testis torbasından çiviledi.

29 yaşındaki Pyotr Pavlensky'nin testislerinden kaldırım taşlarına çivilenmiş halde Pazar günü bir buçuk saat boyunca yerde oturduğu söyleniyor.

Protestosundan sonra gözaltına alınan sanatçıya yöneltilen suçlamalar 15 gün hapis cezası öngörüyor. Ancak St Petersburglu Pavlensky Pazartesi günü serbest bırakıldı.

Pavlensky, "Takıntı" adlı eylemiyle Rusya'daki duyarsızlığa dikkat çekmeyi amaçladığını söylüyor.

Rusya'da kimi kesimler geçen sene Mart ayında yeniden seçilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'i muhaliflere baskı uygulamakla suçluyor.

Polis Günü'ne denk getirdiği eylemi hakkında konuşan Pavlensky, "İktidardakiler ülkeyi büyük bir hapse çevirip, kitlelerden açıklıkla çaldıkları paraları polislere ve diğer güvenlik kurumlarına aktardıkça toplum bunun nedensizliğini kabul edip kitlesel avantajını unutuyor ve harekete geçmeyerek polis devletini zafere yaklaştırıyor" dedi.

Pavlensky'nin Lenin Mozolesi önünde gerçekleştirdiği eylemin videosu her ne kadar kaydedilip internete yüklendiyse de Rus haber sitesi grani.ru'ya göre buna erişim daha sonra engellendi.

Pavlensky daha önce geçen senenin Temmuz ayında hapiste bulunan Pussy Riot grubuna destek vermek için St Petersburg'daki Kazan Katedralinin önünde kendi ağzını dikmişti.