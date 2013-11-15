Japonya sera gazı hedeflerini düşürdü

Japonya Fukushima nükleer felaketin ardından kendi sera gazı azaltma hedefini önemli ölçüde aşağı çekti.

Şimdi 2020 hedefi, 2005 seviyelerinin % 3.8 altında.

Bu emisyonlarını 1990 seviyesinden % 25 oranında azaltma hedefinin yerini alıyor.

Karar Japonya'nın nükleer santrallerin devre dışı bırakıldığı bir sıraya rastlıyor.

Bu da ülkeyi fosil yakıt kullanımını artırmak zorunda bıraktı.

Karar Kabine Baş Sekreteri Yoshihide Suga tarafından Tokyo'da açıklandı.

Hedef aşağı çekildi

Yeni hedef 1990 emisyon seviyelerinden % 3 artış gösteriyor.

Bu da % 25 azaltma hedefinden kapsamlı bir geri dönüş anlamına geliyor.

Suga, şu anda muhalefette olan Demokrat Parti liderliğindeki hükümet tarafından belirlenen, önceki hedefin "tamamen asılsız" olduğunu söyledi.

Varşova BM iklim değişikliği görüşmelerinde konuşan, Japonya'nın baş müzakerecisi yeni hedefin yeni koşullara göre belirlendiğini söyledi.

Kararın eleştiri çekeceğini kabul ederek, nükleer durum değişirse hedefin yeniden ayarlanabileceğini söyledi.

2011'deki deprem ve tsunami öncesinde, Japonya enerji ihtiyacının dörtte birinden fazlasını nükleer tesislerden karşılıyordu.

Ama felaketten bu yana, nükleer enerjiye karşı bir kamu tepkisi nedeniyle, 50 reaktörün çoğu güvenlik kontrolleri veya bakım için rölantiye alındı.

'Daha mütevazı hedefler'

Japonya'nın son işleyen nükleer reaktörü, Ohi de Eylül ayında kapatıldı.

Analistler, ülkenin en erken Aralık ayına kadar nükleer güçten yoksun olacağını söylediler.

Şimdiye kadar, enerji şirketleri reaktörlerin yaklaşık bir düzinesini yeniden başlatmak için başvuruda bulundu.

Ancak güvenlik kontrolleri ve yasal engeller nedeniyle bu zaman alacak.

Başbakan Shinzo Abe reaktörleri yeniden çalışır halde görmek istiyor.

Çünkü bunlar ekonomiyi canlandırma planının önemli bir parçası.

Fukushima felaketinden bu yana, Japonya büyük miktarlarda kömür, sıvı doğalgaz ve diğer yakıtları ithal etmek zorunda kaldı.