Suriye: Kimyasal silahları imha planı kabul edildi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye'nin kimyasal silahlarının 2014 ortasına kadar imhasına ilişkin planı onayladı.

Bu silahların Arnavutluk'ta imha edilmesi önerilmişti. Ancak Arnavutluk hükümeti ülkedeki protestoların ardından öneriyi reddetti.

Kimyasal silahların nerede imha edileceği henüz bilinmiyor.

'Yol haritası'

Suriye'nin kimyasal silahlarının imhası, ABD ile Rusya'nın girişimleri sonucu varılan bir anlaşmanın parçası.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Suriye'nin kimyasal silahları, 30 Haziran 2014'ten daha geç olmamak kaydıyla, en kısa sürede ve en güvenli şekilde imha edilmek üzere ülke dışına çıkarılacak." denildi.

Açıklamada, "en kritik silahların" 31 Aralık'a kadar, sarin gazının iki ana bileşinden biri olan izopropanol hariç, beyan edilen diğer silahların da 5 Şubat'a kadar nakledileceği belirtildi.

Suriye'nin beyan ettiği, kimyasal silah üretim ve dolum tesislerinin de aşamalı olarak 15 Aralık-15 Mart tarihleri arasında imha edilmesi öngörülüyor.

OPCW Başkanı Ahmet Üzümcü, kabul edilen planın "açık bir yol haritası" sunduğunu söyledi.

Hollanda'nın Lahey kentinde kentinde, 41 üyenin katılımıyla yapılan OPCW Yürütme Kurulu toplantısında kimyasal silahların nerede imha edileceği konusunda bilgi verilmedi.

Arnavutluk, kısa bir süre önce kendi kimyasal silahlarını imha etmiş, ABD'de de Suriye'nin silahlarının bu ülkeye getirilmesini önermişti.

Ancak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama başkent Tiran'da günler süren protestoların ardından "Arnavutluk'un bu operasyona dahil olması mümküm değildir" dedi.