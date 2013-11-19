Rusya'daki uçak kazası pilotaj hatası

Rus havacılık uzmanları, Pazar günü Kazan'da düşen Boeing 737 jetin pilotlarının, uçağın dalışa geçmesine neden olan bir manevra yaptığını söylüyorlar.

Araştırmacılar, iniş için ikinci girişim sırasında, pilotların uçağı manuel kontrole aldığını ve uçak hız kaybederken bir düzeltme yaptıklarını söyledi.

Ama jet sonra burun üstü dalışa geçti ve yere çakılan uçaktaki 50 kişinin hepsi öldü.

Pilotaj hatası

İlk bulgulara göre uçakta herhangi bir teknik hata yoktu.

Eski Sovyet ülkelerini kapsayan Bağımsız Devletler Topluluğu'nda sivil hava olaylarını araştırmada yetkili kurumun ön bulguları, kazaya pilotaj hatasının neden olduğunu söyledi.

Uçağın dik bir tırmanıştan sonra aşırı telafi ile hız kaybettiği ve dikey dalışa geçtiği belirtildi.

İki pilot ilk denemede inişe uygun bir geçilde geçemediği ve daha sonra ikinci bir deneme yapıldığı kaydedildi.

Kara kutu

Rapor uçağın kara kutularından birinden alınan verilere dayanıyor.

Muhabirler tırmanış ve sonraki dalışın sadece bir dakika sürdüğünü söylüyor.

Uçak saatte 450 km. hızla yere çakılmış.

Moskova'dan havalanan Boeing 737 Pazar günü yerel saatle 19:20'de düştü.

O zaman yağmur yağıyordu ama yetkililer hava koşullarının iniş için elverişli olduğunu söylüyorlar.

Yakıt tankları çarpmanın etkisisiyle patladı ve yanan enkaz söndürmek saatlar sürdü.

Tataristan Hava Yolları sözcüsü Gülnaz Minnikhanova, pilotların çok deneyimli olduğunu ve uçuştan önce hiçbir teknik sorun bildirilmediğini söyledi.