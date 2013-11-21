Londra'da 30 yıllık köle kadınlar 'kurtarıldı'

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis, 30 yıldır köle olarak tutulduğu iddia edilen üç kadını "kurtardı".

Polis ikisi de 67 yaşındaki bir kadın ve erkek şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma geçen ay, onlarca yıldır isteği hilafına alıkonulduğunu söyleyen bir kadının Freedom (Özgürlük) adlı hayır kuruluşunu aramasıyla başladı.

Londra Polisi, kuruluşun kendileriyle iletişime geçmesinin ardından 69 yaşındaki bir Malezyalı , 57 yaşındaki bir İrlandalı ve 30 yaşındaki bir İngiliz kadının aynı evden kurtarıldığını açıkladı.

"Ağır bir travma" geçirdikleri belirtilen kadınların güvenli bir eve yerleştirildikleri belirtildi.

Londra Polisi'nin İnsan Kaçakçılığı Biriminden Kevin Hyland, "Freedom Örgütü'nün yaptıklarını alkışlıyoruz ve 30 yıldan uzun süredir tutulan kadınlara destek olmak için işbirliği yapıyoruz. Bu çok ciddi iddialarla ilgili gerçekleri bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Hyland ayrıca, Freedom Örgütü'nün zorla evlendirmelerle ilgili çalışmalarını anlatan bir televizyon belgeselinin, kurbanlardan birinin örgütle iletişime geçmesini sağladığını söyledi.