'Karbon salımının üçte ikisi 90 şirketten'

Yeni bir araştırma, sanayinin gelişmesinden bu yana yaratılan sera gazı salımının üçte ikisinden 90 şirketin sorumlu olduğunu ortaya koydu.

Climatic Change (İklim Değişikliği) dergisinde yayımlanacak olan araştırmaya göre, petrol, gaz ve kömür üretiminde bulunan Chevron, Exxon ve BP gibi şirketler liste başında yer alıyor.

Guardian gazetesinde yayımlanan haberde, bugüne kadarki sera gazı salımının tahminen yarısının son 25 yılda üretildiği vurgulanıyor.

ABD'nin Colorado eyaletindeki İklimsel Sorumluluk Enstitüsü'nde araştırmacı olan ve raporu kaleme alan Richard Heede, "Dünyada binlerce petrol, gaz ve kömür üreticisi var. Ama karar alanların, CEO'lar ya da bakanlar düzeyinde olduğu düşünüldüğünde aslında sorumlu olanlar bir-iki otobüse sığar." dedi.

Hangi şirketler?

Raporda, 1751 ila 2010 yılları arasındaki toplam karbondioksit ve metan salımının 914 gigaton (milyar ton) olduğu ve bunun yüzde 63'ünün 90 şirket tarafından üretildiği belirtiliyor.

Bu 90 şirketten yedisi çimento üreticisi, geri kalanların tümü ise petrol, gaz ve kömür üreten şirketler. Bunların 50'si özel yatırımcı şirketler; petrolde Chevron, Exxon, BP ve Shell, kömürde ise British Coal Corp, Peabody Energy ve BHP Billiton başta geliyor.

Listeye giren 31 şirket ise Suudi Aramco, Rus Gazprom ve Norveç'in Statoil şirketleri gibi kamu şirketi.

9 şirket ise Çin, eski Sovyetler Birliği, Kuzey Kore ve Polonya gibi ülkelerde esas olarak kömür üreten devlet işletmeleri.

Raporda, karbon salımının yüzde 30'undan, listenin başında yer alan 20 özel şirketin sorumlu olduğu belirtildi.

İklim değişikliği uzmanları, hükümetlerden ziyade karbon salımına neden olan şirketlerin tek tek sorumlu tutulması bakımından raporun önemine vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler kapsamında 11-22 Kasım tarihleri arasında Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan iklim değişikliği konferansında iklim krizini çözmede yükün Amerika ve Avrupa'da mı yoksa Hindistan ve Çin gibi ülkeler üzerine mi olduğuna dair tartışmalar devam ediyor.