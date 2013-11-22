ABD, ölümünün 50. yılında Kennedy'yi anıyor

ABD, Başkan John F. Kennedy'nin, Texas'taki Dallas kentinde suikaste kurban gitmesinin 50. yıldönümünde anma törenleri düzenliyor.

Üç yıldan az görevde kalmış olmakla beraber Kennedy ABD'nin gelmiş geçmiş en saygın başkanı olarak görülüyor.

Kennedy, dinamizmi, Küba füze krizi sırasındaki liderliği ve Amerika'nın Ay'a insan göndermesi düşüncesini ortaya koyması gibi olumlu yönleriyle anılıyor.

Fakat Kennedy, Soğuk Savaş döneminin en kötü girişimlerinden biri olan ve Kübalı sürgünlerden oluşan CIA eğitimli paramiliter güçlerin Küba'nın Domuzlar Körfezi'ne yapmaya çalıştığı başarısız çıkartma girişimi emrini vermesi ile de biliniyor.

Demokrat Parti üyesi Kennedy, 20. yüzyıl Amerika'sının siyasi yaşamında önemli yer tutan bir aileden geliyor.

Babası Joseph, Franklin Roosevelt hükümetinde üst düzey görevlerde bulunmuş zengin bir işadamıydı.

Senatör olan ve başkanlık yarışına da katılan iki erkek kardeşinden Robert da 1968'de bir suikast sonucu öldürüldü.

Kennedy'nin kızı Caroline şimdi ABD'nin Japonya elçisi.

Obama ve Clintonlar mezarlıkta

Dallas'ta bir haftadır devam eden anma etkinlikleri, bugün Kennedy'nin ölüm anında çanların çalınması ile son bulacak.

Çarşamba günü Başkan Barack Obama'nın, Kennedy'nin Arlington'daki mezarlığını ziyaretine, Kennedy ailesinin yanı sıra eski Başkan Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da katıldı.

22 Kasım 1963'te Kennedy ve eşi Jackie, bir sonraki yıl yapılacak seçimler için kampanya yürütmek amacıyla Dallas'a gitmişti.

Kennedy'yi taşıyan otomobil caddenin kenarına dizilmiş taraftarlar arasından geçerken saat 12:30'da açılan ateş sonucu Kennedy başına ve boynuna isabet eden kurşunlarla yaralanmış ve yarım saat sonra, kaldırıldığı hastanede öldüğü ilan edilmişti.

Ateş açılan bölgedeki bir kitap deposunda çalışan Lee Harvey Oswald adlı kişi zanlı olarak tutuklandı. Ancak iki gün sonra karakoldan cezaevine götürüldüğü sırada Jack Ruby adlı bir gece kulübü sahibi tarafından öldürüldü.

Kennedy'nin ölümü ile ilgili sayısız komplo teorileri üretilmiş olmakla beraber yetkililer, Oswald'ın suikasti tek başına işlediğine karar verdi.

Kennedy suikasti Amerikan halkını yasa boğdu ve halkın belleğinde önemli bir iz bıraktı.