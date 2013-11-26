'Suriyeli kadınlar taciz ve işkenceye hedef oluyor'

Suriye'de hükümet güçleri ve silahlı grupların kadınlara yönelik taciz ve işkence vakaları her geçen gün artıyor.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EMRHN), çatışmaların başladığı 2011 yılının Mart ayından beri 6000 kadar kadının tecavüze uğradığına işaret ediyor.

Örgütün sözcüsü bu kadınların yaşadıkları toplumda kınanıp dışlandıklarını ve sıklıkla evlerini terketmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

Örgütün hazırladığı raporda ayrıca kadınların keskin nişancıların hedefi olduklarına, çoğu zaman çocuklarıyla canlı kalkan olarak kullanıldıklarına dikkat çekildi.

"Kadınlara yönelik Şiddet, Suriye'deki Çatışmaların Kanayan Yarası" 2013'ün ilk yarısında mağdur kadınlar ve sağlık görevlileriyle yapılan mülakatlara dayanıyor.

Rapor, yüzlerce Suriyeli kadının, nasıl keyfi şekilde gözaltına alındığını, devlete ait gözetim merkezlerinde çeşitli işkence vakalarına maruz kaldığını anlatıyor.

Sözcü Hayet Zeghiche BBC'ye yaptığı açıklamada, söz konusu kadınların siyasi sebeplerle kasten hedef alınabildiklerini de ekliyor.

Rapor mahkum takası ya da intikam için kadınların kaçırıldığını ve bunun artık bir tür strateji haline geldiğini vurguluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye'deki çatışmalarda 100 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. İki milyondan fazla Suriyeli ise yaşadıkları yerleri terketti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Pazartesi günü uzun zamandır ertelenen barış görüşmelerinin 22 Ocak'ta Cenevre'de yapılacağını açıkladı. Bu görüşmelerin hükümet ve muhalefeti ilk kez müzakere ortamına taşıması bekleniyor.